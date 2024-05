Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH hat den Umtausch ihrer Unternehmensanleihe 2020/2025 (ISIN DE000A254N04/ WKN A254N0) in die Unternehmensanleihe 2024/2028 (ISIN DE000A383BH3/ WKN A383BH) mit einer Umtauschquote von mehr als 75% erfolgreich abgeschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...