Die Marktteilnehmer honorieren die guten Quartalszahlen, die Aktie der CTS Eventim (WKN: 547030) steigt am Donnerstag um mehr als +9% auf über 88 €. Damit ist ein neues Allzeithoch erreicht. Im Mehrjahreschart zeigt sich, dass die Aktie sich in einem sehr langfristigen Aufwärtstrend befindet. Kursrückgänge wurden immer innerhalb kurzer Zeit wieder eliminiert. Kann das so weitergehen? Zweistelliges Wachstum erzielt Aus dem am 23. Mai veröffentlichten ...

