Abitibi Metals erweitert B26 mit hochgradigen, mächtigen Kupfererzabschnitten!

Mit hochgradigen Kupfererzabschnitten erweitert Abitibi Metals die B26-Lagerstätte nach Osten.

Abitibi Metals (WKN A3EWQ3 / CSE AMQ) schließt nahtlos an die letzten Bohrerfolge auf dem Kupferprojekt B26 an. Wie das Unternehmen jetzt bekannt gibt, stieß man auch bei Bohrungen zur Erweiterung der bekannt Vererzung auf hochgradige Abschnitte!

Die Highlights waren dem Unternehmen zufolge dabei 1,78% Kupferäquivalent über einen mächtigen Abschnitt von 57,2 Metern ab 235,80 Metern Tiefe. In diesem Bohrloch #320 war darüber hinaus ein Abschnitt von 3,1% Kupfer über 13,05 Metern enthalten.

Hinzu kommen weiter 28,45 Meter mit 1,89% Kupferäquivalent ab 133,4 Meter Tiefe in Bohrung #323, davon 5,25 Meter sogar mit 6,5% Kupferäquivalent!

Besonders erfreulich: Bohrung #320 war Teil einer Reihe von Bohrungen, die fächerartig angeordnet waren, um die östliche Grenze der Lagerstätte zu erweitern. Und tatsächlich wurde die Lagerstättengrenze durch dieses Bohrloch um 75 Meter von den historischen Bohrungen aus ausgeweitet!

Kein Wunder, dass sich CEO Jonathon Deluce erfreut zeigt. Er erklärte: "Hochgradige Assets wie das Projekt B26 in Quebec, das sich in einer erstklassigen Region befindet, stellen eine außergewöhnliche Gelegenheit dar. Wir sind sehr erfreut über die heutige Nachricht der erfolgreichen Erweiterungsbohrungen, die das Wachstumspotenzial dieses spannenden Kupfer-/Goldprojekts aufzeigen."

Fazit: Damit hat Abitibi sein Ziel erreicht und nicht "nur" wie zuvor gemeldet Datenlücken in der östlichen Ausdehnung von B26 geschlossen, sondern diese jetzt noch einmal erweitert und aufgezeigt, dass die Lagerstätte immer noch nach Osten offenbleibt! Das Unternehmen erzielt mit seinen Bohrungen immer wieder Ergebnisse, die die These stützen, dass mit dem laufenden Programm die historischen Ressourcen sowohl über als auch untertage auszubauen. Damit hat Abitibi nun sowohl im Westen als auch im Osten von B26 Ziele identifiziert, auf denen man zusätzlich zu den Zielen in der Tiefe in der zweiten Phase des Bohrprogramms aufbauen kann. Da das Unternehmen mit 17,5 Mio. Dollar an Barmitteln weiterhin gut finanziert ist, um die restlichen für 2024 geplanten 16.500 Bohrmeter sowie weiter 20.000 Bohrmeter nächstes Jahr abzuschließen, dürften bis zur ebenfalls für 2025 geplanten PEA (Preliminary Economic Assessment) noch jede Menge News fließen!

