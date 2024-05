Solana News: Kommen jetzt die Solana-ETFs? Das sagt der Experte

Noch gibt es keine offizielle Stellungnahme von der US-amerikanischen Börsenaufsicht (SEC) zu den angefragten Ethereum-Spot-ETFs. Allerdings wird heute im Laufe des Tages (beziehungsweise wahrscheinlich zu den Abendstunden unserer Zeit) eine entsprechende Ankündigung erwartet - entweder mit positivem oder negativem Ausgang, denn bisher sind sich selbst die Finanzexperten nicht sicher, ob entsprechende Genehmigungen vergeben werden oder nicht.

Doch schon jetzt gibt es Spekulationen dazu, ob nicht schon bald Anträge zu weiteren Krypto-ETFs für den US-amerikanischen Börsenmarkt gestellt werden. Nun äußert sich der nächste Krypto-Experte zu diesem Thema und bringt die Möglichkeit von Solana-Spot-ETFs ins Spiel.

Ethereum-Spot-ETFs könnten nur der nächste wichtige Meilenstein sein

Bei Daniel Yan handelt es sich um einen Mitbegründer von Matrixport - einem Unternehmen, das sich als eine All-In-One-Krypto-Plattform versteht und verschiedene Services für Anleger anbietet. Als Krypto-Experte, der auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) regelmäßig Updates zur Krypto-Welt postet, beschäftigte er sich jetzt mit den Folgen, die aus einer Genehmigung von den Ethereum-Spot-ETFs entstehen würden. Hierbei erklärt er unter anderem in einem Tweet, dass seiner Meinung nach als Nächstes die Anträge auf Solana-Spot-ETFs folgen werden. Die Idee dahinter ist gar nicht unwahrscheinlich, denn sollten die ETH-ETFs tatsächlich auf den US-Börsenmarkt gebracht werden, so dürften auch viele weitere Altcoins davon profitieren. Vor allem Solana - das aktuell größte Netzwerk für den stetig wachsenden Bereich der Meme-Coins - dürfte dann das Interesse vieler Anleger wecken.

Recht hat Yan zudem damit, dass bereits die Einführung der Bitcoin-Spot-ETFs am 10. Januar dieses Jahres dazu geführt hatte, dass nicht nur Bitcoin selbst ein neues Allzeithoch im März erreichen konnte, sondern auch viele Altcoins - allen voran Ethereum - hohe Zuflüsse erhielten. Alleine Ethereum konnte in der Woche nach der Einführung der BTC-ETFs um 12 % zulegen - kein Wunder also, dass derzeit viele Anleger auf eine Genehmigung der Ethereum-Spot-ETFs hoffen.

Auch Daniel Yan ist sich dessen bewusst, denn in seinem Tweet rät er dazu, Solana und Ethereum zu kaufen beziehungsweise auf das Handelspaar SOL / ETH zu setzen. Nachdem der SOL-Token nach der FTX-Insolvenz Ende 2022 zeitweise unter 10 US-Dollar gehandelt wurde, hat sich die Kryptowährung mittlerweile zu einer festen Größe mausern können. Dies bestätigt auch ein Blick auf die aktuelle Marktkapitalisierung des Tokens, die im Augenblick bei satten 78,6 Milliarden US-Dollar liegt.

Solana als Ethereum-Konkurrent: Was bringt die Zukunft?

Klar ist allerdings auch, dass Solana als direkter Ethereum-Konkurrent noch weit hinter der zweitgrößten Kryptowährung der Welt liegt. Zwar ist der SOL-Token mit einem aktuellen Preis von über 175 US-Dollar in der letzten Woche immerhin um 7,39 % gestiegen (siehe Bild unten), doch liegt Ethereum mit über 3.800 US-Dollar und einer Marktkapitalisierung von über 465 Milliarden US-Dollar auch weiterhin klar auf dem zweiten Platz - direkt hinter Bitcoin (BTC).

Der Solana (SOL) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Ein weiterer Unterschied zu Ethereum und Bitcoin, der für Solana bei etwaigen Anträgen für SOL-Spot-ETFs wichtig sein könnte, ist die Tatsache, dass sowohl bei Bitcoin als auch bei Ethereum bereits vorab Future ETFs auf dem US-amerikanischen Finanzmarkt gehandelt werden konnten, bevor überhaupt Anträge auf Spot-ETFs gestellt wurden. Bei Solana fehlt dieser Zwischenschritt aktuell, was zumindest theoretisch die Wahrscheinlichkeit reduzieren könnte, dass es bald zu Solana-Spot-ETFs kommt. Auch weitere Krypto-ETFs sind übrigens bereits seit einigen Monaten im Gespräch: Viele Krypto-Experten spekulieren, ob nicht bald die ersten Anträge für XRP-ETFs oder Cardano-ETFs gestellt werden - zumindest dann, wenn die Ethereum-ETFs genehmigt werden.

Bis dahin könnte es allerdings noch ein weiter Weg sein - vor allem, wenn es heute Abend keine Genehmigung von der SEC gibt. So zeigen sich viele Anleger auch weiterhin verhalten und suchen gerade in Bezug auf Solana lieber weiterhin nach den nächsten Meme-Coin-Projekten. Denn die Meme-Coin-Sparte war laut CoinGecko im Q1 2024 mit Abstand die erfolgreichste Krypto-Sparte.

