Der deutsche Brennstoffzellenspezialist steigerte den Umsatz im ersten Quartal um 45,9 % auf 40,05 Mio. €, der Gewinn je Aktie machte einen Sprung von 0,11 auf 0,29 €. Dass CEO Podesser noch nicht an der Jahresprognose gefeilt hat, liegt an Unwägbarkeiten des Kapazitätsausbaus, unter anderem durch den Hochlauf der Fertigung von Membran-Elektroden (Großbritannien) und der Fertigung in Rumänien. Es bleibt also bei der bisherigen Jahresprognose, die für 2024 ein Umsatzplus von 20 bis 30 % auf rd. 142 bis 153,5 Mio. € bei 17,5 bis 22,4 Mio. € bereinigtem EBITDA vorsieht. Nach dem Auftaktquartal hat man im Mittel bereits 45 % davon erwirtschaftet. Eine Prognoseanhebung im weiteren Jahresverlauf ist naheliegend. Mit dem Sprung über den kurzfristigen Abwärtstrend hat der Wert ein Kaufsignal generiert. Damit wird eine Rückkehr zu Kursen um 30 € greifbar.