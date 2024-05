Stuttgart (www.anleihencheck.de) - In der aktuellen Handelswoche richtete sich der Blick der Anleger auf die Inflationsentwicklung, so die Börse Stuttgart.In den USA hätten sich die Konsumentenpreise beruhigt, hierzulande seien die Erzeugerpreise diesem Trend gefolgt, die im April etwas schwächer als erwartet ausgefallen seien. Auf die US-Inflationszahlen hätten zahlreiche US-FED Gouverneure in den vergangenen Tagen reagiert und vor einer schnellen Leitzinsentwicklung gewarnt. In Europa werde mit einer ersten Leitzinssenkung im Juni durch die EZB gerechnet. An den Anleihenmärkten hätten Anleger mit einer großen Schwankungsbreite auf die zahlreichen Aussagen der FED-Mitglieder reagiert, final hätten die Märkte in der abgelaufenen Woche aber seitwärts tendiert. ...

