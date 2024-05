Frankfurt (www.fondscheck.de) - Deutlich steigende Notierungen prägen das Bild der großen Kryptowährungen im bisherigen Monatsverlauf, so die Deutsche Börse AG.Seit Ende April habe der Bitcoin 14 Prozent zulegen können. Noch deutlich stärker würden die Zuwächse bei Ethereum (+25 Prozent) und Solana (+39 Prozent) ausfallen. Bei den ETNs auf die nach Marktkapitalisierung fünftgrößte Kryptowährung beobachte Jan Duisberg von der ICF Bank seit zwei Wochen allerdings einen klaren Verkaufsüberhang. Sowohl in dem 21Shares Solana Staking (ISIN CH1114873776/ WKN A3GSS0) als auch dem ETC Group Physical Solana (ISIN DE000A3GVKZ1/ WKN A3GVKZ) würden bei guten Umsätzen mehrheitlich Gewinne mitgenommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...