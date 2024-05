EQS-Ad-hoc: Viscom AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung/Prognoseänderung

Viscom AG: Anpassung der Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2024 und Gewinnwarnung

Hannover, 23. Mai 2024 - Die Viscom AG (ISIN DE0007846867) sieht sich in einem schwierigen Marktumfeld dazu veranlasst, die zuletzt im Konzern-Quartalsfinanzbericht der Viscom AG bestätigte Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2024 anzupassen. Dies resultiert aus jüngst erlangten Erkenntnissen, insbesondere durch die Verschiebung von fest eingeplanten Aufträgen und weiteren negativen Erkenntnissen aus dem Projektgeschäft, insbesondere konkretisierten Vertriebserwartungen für das 2. Halbjahr 2024. Mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf zeichnet sich ab, dass die deutsche Wirtschaft nicht an den Aufschwung in anderen Industriestaaten anknüpfen kann. Erholungssignale fallen zögerlicher und schwächer aus als ursprünglich antizipiert, zugleich steigt die Unsicherheit in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung im 2. Halbjahr 2024. Vor diesem Hintergrund passt die Viscom AG ihre Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2024 an. Die Viscom AG rechnet nunmehr für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Auftragseingang und einem Zielumsatz von 80 bis 95 Mio. € (bisherige Prognose: 100 bis 110 Mio. €). Das EBIT wird sich vor Sondereffekten in einem leicht negativen Bereich befinden (bisherige Prognose: EBIT 3,0 bis 8,8 Mio. €, EBIT-Marge 3 bis 8 %). Die durch die Investitionszurückhaltung verursachten wirtschaftlichen Verwerfungen beeinträchtigen die Vorhersehbarkeit stark und führen daher zu einer erheblichen Prognoseunsicherheit. Die Viscom AG wird die Kurzarbeit am Standort Hannover fortführen und in Verhandlungen mit dem Betriebsrat zu notwendigen Personalmaßnahmen zur Kostenreduktion eintreten.



