Dow Inc. hat kürzlich die Inbetriebnahme einer neuen Produktionsstraße für VORATRON Polyurethan-Systemklebstoffe und -Füllstoffe in Ahlen, Deutschland, bekannt gegeben. Durch diese Erweiterung wird die Kapazität der VORATRON-Produktlinie verzehnfacht, um die steigende Nachfrage nach Batterie-Montagelösungen für die E-Mobilität decken zu können. Die VORATRON Polyurethan-Systemlösungen, darunter hochfeste Klebstoffe und thermisch leitfähige Verbundwerkstoffe, spielen eine entscheidende Rolle, um die zunehmenden Anforderungen an mechanische Stabilität und Wärmemanagement bei verschiedenen Designs von Elektroautobatterien zu erfüllen. Diese Unterstützung hilft Automobilzulieferern und Originalausrüstungs-Herstellern (OEMs), ihre Leistungs-, Verarbeitungs- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Zugleich ermöglichen verbesserte Verarbeitungseigenschaften eine flexible und effiziente Montage.

Nachhaltigkeit im Fokus

Das Werk in [...]

Hier weiterlesen