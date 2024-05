Krypto-Fans und Investoren sind gespannt und warten auf den großen Ausbruch. Wird 2024/25 ein neuer Bullrun die Kurse in die Höhe treiben? Die Analysten sind sich großteils einig, wir haben die KI gefragt, was ihre Einschätzung ist. Hier sind Faktoren welche ChatGPT laut eigenen Angaben in die Bewertung einfließen hat lassen:

Bitcoin-Halving:

Das Bitcoin-Halving liegt hinter uns. Historisch gesehen führten die Halbierungen des Bitcoin-Angebots zu beeindruckenden Preisanstiegen. Weniger neue Bitcoins könnten auch dieses Mal den Preis nach oben katapultieren.

Makroökonomische Bedingungen:

Die Weltwirtschaft schwächelt, und Zentralbanken könnten ihre Geldpolitik lockern. Sinkende Zinssätze treiben Investoren oft zu alternativen Anlageklassen wie Kryptowährungen. Wenn die Zinsen fallen, könnte der Kryptomarkt davon profitieren. Bereits im 2. Quartal 2024 will die EZB ihre Zinssätze senken.

Institutionelle Adoption:

Große Player wie Hedgefonds und Pensionsfonds investieren zunehmend in Kryptowährungen. Ihre Gelder könnten den Markt stabilisieren und befeuern. Ein Anstieg institutioneller Investitionen ist ein starkes Signal für einen möglichen Bullrun.

Bitcoin ETF Flows" Quelle: https://farside.co.uk/?p=997

Regulatorische Klarheit:

Klarheit in der Regulierung schafft Vertrauen. Fortschritte in den rechtlichen Rahmenbedingungen könnten mehr Investoren anziehen und den Markt stärken. Mehr Regulierung bedeutet oft auch mehr Sicherheit und Vertrauen für Anleger, MICA und Co. gehen hier große Schritte voraus.

Technologische Fortschritte:

Die Blockchain-Technologie entwickelt sich rasant. Projekte wie Ethereum 2.0 und neue Layer-2-Lösungen könnten das Interesse und die Nachfrage nach Kryptowährungen anheizen. Fortschritte in DeFi und NFTs tun ihr Übriges, um das Interesse zu steigern.

Marktpsychologie und Medien:

Positive Berichterstattung und Social-Media-Trends beeinflussen die Marktstimmung erheblich. Wenn die Medien positiv über Kryptowährungen berichten und das öffentliche Interesse steigt, kann dies die Preise weiter nach oben treiben.

Einschätzung der KI

Angesichts der oben genannten Faktoren sieht die KI eine moderate bis hohe Wahrscheinlichkeit für einen Bullrun in den Jahren 2024/25, insbesondere wenn die makroökonomischen Bedingungen günstig sind und technologische sowie regulatorische Fortschritte erzielt werden. Doch der Markt bleibt unvorhersehbar und volatil. Vorsicht und gut informierte Entscheidungen sind daher unerlässlich.

Ob wir tatsächlich einen neuen Höhenflug erleben werden, bleibt abzuwarten. Die Gerüchteküche brodelt jedenfalls schon kräftig, und Memecoins zeigen schon bullische Ausbrüche. Genau zum passenden Zeitpunkt wird Dogeverse den Markt betreten - der derzeit noch im Presale befindliche Token wird anfang Juni launchen und wahrscheinlich den nächsten Hype auslösen.

Hier zur letzten Vorverkaufs-Chance von Dogeverse.

Dogeverse: Letzte Chance für den Presale eines revolutionären Multichain-Tokens

Dogeverse, ein innovativer Meme-Coin mit dem Multichain-Hund Cosmos, steht kurz vor dem offiziellen Launch im Juni 2024. Der Presale endet am 5. Juni 2024, und interessierte Anleger haben nun die letzte Gelegenheit, den $DOGEVERSE-Token zu einem festen und günstigen Preis von 0,00031 US-Dollar zu erwerben.

Dogeverse Presale, schon über 15 Millionen eingesammelt, Quelle: https://the-dogeverse.com/de

Dogeverse symbolisiert ultimative Freiheit, da Cosmos die Fähigkeit besitzt, zwischen verschiedenen Blockchains zu springen, was den Token zu einem Multichain-Asset macht. Nach dem Launch wird der Token auf sechs großen Blockchain-Netzwerken - Solana, Ethereum, Polygon, Base, Avalanche und der BNB Chain - handelbar sein.

Diese Multichain-Fähigkeit bietet entscheidende Vorteile, da sie die verschiedenen Eigenschaften der größten Meme-Coin-Blockchains nutzt, insbesondere in Bezug auf Transaktionskosten, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit.

Die Nutzung von Technologien wie Wormhole und Portal Bridge gewährleistet einen nahtlosen Einsatz der Kryptowährung über verschiedene Netzwerke hinweg.

Ein durchdachtes Whitepaper und eine erfolgreiche Roadmap, die bereits über 13 Millionen US-Dollar an Kapital im Presale gesammelt hat, wecken hohe Erwartungen für eine mögliche Wertsteigerung des Tokens.

Das Projekt hat zudem ein attraktives Staking-Programm gestartet, das eine dynamische jährliche prozentuale Rendite (APY) von 53 % bietet. Aufgrund des begrenzt Zeitraum sollten sich Interessierte bald mit dem Projekt auseinandersetzen, um diesen Hype und das mögliche Gewinnpotential richtig einschätzen zu können.

Hier zu Dogeverse und letzte Presale Token kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.