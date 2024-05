Cloppenburg (ots) -Im aktuellen Test (06/24) der Stiftung Warentest wurden elf Trekking-E-Bikes mit Preisen von 1.100 bis 4.500 EUR auf Herz und Nieren geprüft. Die Frage, welche Modelle besonders robust, sicher und komfortabel auf langen Strecken sind, stand dabei im Mittelpunkt.Das ENDEAVOUR 5 ADVANCE+ von Kalkhoff steht mit dem Qualitätsurteil GUT (1,8) auf dem geteilten Siegertreppchen. Besonders hervorgehoben hat die Stiftung Warentest die angenehme Sitzposition, den kraftvollen Motor und die hochwertige Verarbeitung. Das zulässige Gesamtgewicht von 170 Kilo setzt 'einen Rekord' in diesem Test (Test 06/24).Maximale Belastbarkeit für grenzenlose Mobilität: Die Kalkhoff Plus+ Modelle"Seit 2010 bauen wir bei Kalkhoff mit großer Leidenschaft XXL Räder. So ermöglichen wir Fahrer:innen ein Maximum an Zuladung oder Anhängerlast - egal ob Kinderanhänger, Packtaschen oder Wocheneinkauf", erklärt Silvia Martin, PR Managerin bei Kalkhoff, "Wir legen großen Wert auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Qualität, um ein grenzenloses und freudiges Fahrerlebnis zu gewährleisten."Das zulässige Gesamtgewicht der Kalkhoff Plus Bikes von 170 kg wird durch genaue Berechnungen und diverse Belastungstests ermittelt. Durch die sorgfältige Auswahl und Prüfung der Komponenten wird sichergestellt, dass die Räder sicher und komfortabel zu fahren sind."Wir verstehen, dass es für viele Menschen wichtig ist, ihre Einkäufe oder sonstige Gepäckstücke auf dem Fahrrad zu transportieren. Unsere E-Bikes sind hierfür optimal geeignet und bieten eine hervorragende Möglichkeit, um flexibel, umweltbewusst und gesundheitsfördernd unterwegs zu sein, unabhängig vom Alter oder körperlichen Eigenschaften unserer Kund:innen.", sagt Christian Bölke, Ingenieur und Leiter der Produktentwicklung bei Kalkhoff.Der Testsieger: Das Kalkhoff ENDEAVOUR 5 ADVANCE+Das E-Bike für grenzenlose Freiheit - von der Haustür bis zum Horizont. Mit dem kraftvollen Bosch Performance Line CX Smart System und griffigen Touring-Reifen bietet das Premium E-Bike die perfekte Ausrüstung. Egal, ob auf unbefestigten Wegen oder in der Stadt: dieses E-Trekking Bike meistert alle Herausforderungen mühelos. Das ENDEAVOUR 5 ADVANCE+ überzeugt zudem mit einer hellen Lichtanlage, integriertem Akku und hochwertigen Komponenten im cleanen Kalkhoff Look. Mit seiner Vielseitigkeit ist das E-Bike ein Allrounder für den besonders starken Auftritt. Erlebe die grenzenlose Freiheit - auch über den Horizont hinaus, mit dem ENDEAVOUR 5 ADVANCE+ von Kalkhoff.Das E-Bike ist in den Größen S, M, L, XL und XXL und in den Farben 'jetgrey matt' und 'goldbrown glossy' im Fachhandel oder über die Kalkhoff Website durch Click and Collect erhältlich.Pressekontakt:Silvia MartinPR-Managerins.martin@kalkhoff-bikes.com+49 (0)160 90615896Original-Content von: Kalkhoff Werke GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174951/5785854