Gewinner des Tages: Deutsche Aktie steigt fast um 10%

Der Ticketvermarkter CTS Eventim steigert aufgrund einer starken Ticketnachfrage den Umsatz und die Gewinne. Der Markt freut sich über die optimistische Stellungnahme der Firma, die Aktie schafft heute ein neues Allzeithoch.



Nach der hervorragenden gestrigen Überraschung von NVIDIA stellt sich heute der größte Ticketing-Anbieter Europas in den Vordergrund. Der MDAX®-Konzern spricht von einem "operativ anhaltend dynamisch[en]" Wachstum, das durch die Steigerung des Ticketing-Segments ermöglicht wurde. Die Münchner profitieren vom Ticketing für die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele in Los Angeles 2028. Dieser erfolgreiche Einstieg in den nordamerikanischen Markt wird als "zusätzlicher Booster" bezeichnet und erlaubt unter anderem den Anstieg des Konzernumsatzes um 11,6% gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf mehr als 400 Millionen Euro. Auch erhöht sich das adjustierte EBITDA um 36% auf 92 Millionen Euro.



Die Freude des Unternehmens aufgrund der exzellenter Resultate hat sich heute Morgen schnell im Markt wiedergespiegelt. Bei der Markteröffnung ist die Aktie schon fast 5% gestiegen. Am Nachmittag notiert sie auf einem neue Allzeithoch bei 89,35 Euro, und damit knapp 10% im Plus.









