DJ PTA-HV: Linz Textil Holding AG: Dividendenbekanntmachung

Ergebnisse Hauptversammlung

Linz (pta/23.05.2024/16:42) - In der am 23. Mai 2024 abgehaltenen 146. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre unserer Gesellschaft wurde für das Geschäftsjahr 2023 die Ausschüttung einer Dividende von EUR 21,00 je Stückaktie beschlossen. Nach Abzug der Kapitalertragsteuer in Höhe von 27,5 % ergibt dies eine Nettoausschüttung von EUR 15,23 pro Aktie.

Die Auszahlung erfolgt ab Mittwoch, 29. Mai 2024.

Als Zahlstelle fungiert die Oberbank AG, 4020 Linz, Untere Donaulände 28.

Handel ex Dividende 2023 an der Wiener Börse: ab 27. Mai 2023.

Linz, im Mai 2024

Der Vorstand

Aussender: Linz Textil Holding AG Adresse: Wiener Straße 435, 4030 Linz Land: Österreich Ansprechpartner: Otmar Zeindlinger Tel.: +43 732 3996538 E-Mail: zeindlinger@linz-textil.at Website: www.linz-textil.com

ISIN(s): AT0000723606 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

