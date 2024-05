Shanghai, China (ots) -Nach einer weiteren erfolgreichen Ausgabe, die eine Rekordzahl an Teilnehmern und Abschlüssen verzeichnete, steht die China International Import Expo (CIIE), die als idealer Ort für globale Unternehmen gilt, die in den chinesischen Markt eintreten möchten, 2024 vor einer noch größeren Veranstaltung.Vergangene CIIEs sahen eine aktive Teilnahme globaler Marken"Dank der CIIE haben wir unser Verständnis für das Potenzial des chinesischen Marktes verbessert und stärkere Beziehungen zu chinesischen Herstellern, Lieferanten und Kunden aufgebaut", sagte Daryl Lean, ehemaliger Vizepräsident für Vertrieb und Serviceexporte beim deutschen Lkw-Hersteller KION Group.Im Laufe der Jahre haben Unternehmen aus 173 Ländern und Regionen an der CIIE teilgenommen und vorläufige Transaktionen im Wert von über 420 Milliarden US-Dollar durchgeführt. Fast 2.500 neue Produkte, Technologien und Dienstleistungen wurden vorgestellt.Als sechsmaliger CIIE-Aussteller hat das INAC-Instituto Nacional de Carnes im Laufe der Jahre eine Vielzahl natürlicher und hochwertiger uruguayischer Fleischprodukte auf der jährlichen Messe präsentiert. Auf der CIIE 2023 probierten die Besucher uruguayisches Premium-Rib-Eye-Steak, Filet und Rinderfilet, die vom INAC angeboten wurden."Es gibt viele Importeure und Distributoren auf der jährlichen Messe, mit denen wir direkt kommunizieren und die Handelskooperationen verstärken können", sagte Josefina Valenti, Marketingmanagerin von INAC.Zusätzlich zur Geschäftsausstellung präsentierten 72 Länder und internationale Organisationen den Besuchern ihre wissenschaftlichen und technologischen Errungenschaften, Kultur und Kunst auf der Länderausstellung der sechsten CIIE im Jahr 2023. "Die CIIE ist eine ausgezeichnete Plattform für ausländische Investoren, um China kennenzulernen und umgekehrt", sagte Huseyin Emre Engin, Generalkonsul der Türkei in Shanghai. Als wichtiger Teilnehmer der jährlichen Messe hat die Türkei durch die Länderausstellung ihre einzigartigen Industrien sowie kulturellen und touristischen Attraktionen präsentiert und so ihre globale Präsenz weiter ausgebaut.Hongqiao Forum beleuchtet globale ThemenAls wichtiger Bestandteil der jährlichen CIIE verzeichnete das sechste Hongqiao-Forum im Jahr 2023 eine Rekordteilnahme von mehr als 8.000 Personen und bot 22 Unterforen zu verschiedenen Themen, darunter Finanzreform und Innovation, digitale Governance, Süd-Süd-Kooperation und grüne Investitionen.Um das Forum noch wirkungsvoller zu gestalten, haben die Organisatoren in den letzten Monaten eine Reihe von Symposien und Salons abgehalten und wichtige Persönlichkeiten, darunter UN-Vertreter, Regierungsbeamte, Wissenschaftler und Unternehmensvertreter, eingeladen, um zu den diesjährigen Themen und Schwerpunkten beizutragen.Anfang Mai wurde eine Informationsveranstaltung zur Förderung der Süd-Süd-Kooperation und nachhaltigen Entwicklung im UN-Hauptquartier in New York City abgehalten. Im Laufe der Jahre haben sich die CIIE und das Hongqiao-Forum der Förderung des Süd-Süd-Handels und der Investitionen verschrieben, und weitere Einblicke in dieses Thema werden auf der diesjährigen Messe präsentiert. Bleiben Sie dran!Erhöhte Teilnahme wird an der CIIE 2024 erwartetDie siebte CIIE wird von Ende Mai bis Anfang Juni eine weitere Reihe globaler Roadshows in der Türkei, Uruguay, Peru, Spanien, Schweden und Deutschland starten, um die große Veranstaltung Unternehmen zu präsentieren, die an einem Export nach China interessiert sind, und die unterstützenden Richtlinien der CIIE hervorzuheben."Über 280.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche für die CIIE 2024 sind bereits gebucht", sagte Sun Chenghai, stellvertretender Generaldirektor des CIIE-Büros. "Wir erwarten, dass sich in diesem Jahr mehr globale Marken uns anschließen und starke Renditen erzielen."Da so viele Interesse an der Messe zeigen, sichern Sie sich jetzt Ihren Platz unter: https://www.ciie.org/exhibition/f/book/register?locale=en&from=pressPressekontakt:Kontakt: Frau Cui YanTel.: 0086-21-968888E-Mail: exhibition@ciie.orgWebsite: http://www.ciie.org/zbh/en/Facebook: https://www.facebook.com/ciieonlineTwitter: https://twitter.com/ciieonlineOriginal-Content von: CIIE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140429/5785864