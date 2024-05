EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Vereinbarung

AngloGold Ashanti investiert 9 Mio. USD (13,5 Mio. AUD) über Farm-In-Vereinbarung



23.05.2024 / 17:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Farm-In über 5 Jahre Gold-Exploration auf Innogys Golden Eagle-Projekt EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQB: ECGFF) freut sich bekannt zu geben, dass es eine verbindliche Vereinbarung mit AngloGold Ashanti Holdings plc (AngloGold), einer Tochtergesellschaft von AngloGold Ashanti Plc (NYSE: AU; JSE: ANG), über den Abschluss einer Farm-In-Vereinbarung in Höhe von 9 Mio. US-Dollar (13,5 Mio. AUD) mit einer Laufzeit von 5 Jahren für die Gold-Exploration auf dem Golden Eagle-Goldprojekt (das Golden Eagle-Projekt) von Innogy Limited (Innogy), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von EcoGraf, in den Lake Victoria Goldfields in Tansania unterzeichnet hat (Farm-in Vereinbarung). AngloGold ist einer der größten Goldförderer der Welt und Eigentümer der größten Goldmine Tansanias, der Geita-Goldmine mit 9,9 Mio. Unzen.1 Die wichtigsten Highlights des Projekts: Das Golden Eagle-Projekt war Gegenstand einer seit Mai vergangenen Jahres durchgeführten, detaillierten technischen und unternehmerischen Due Diligence durch AngloGold. Das Golden Eagle-Projekt befindet sich in den Regionen Singida und Manyara in Tansania und ist ein hochwertiges Goldvorkommen, das ein erhebliches Potenzial für die Entdeckung von Weltklasse-Goldvorkommen mit mehreren Millionen Unzen aufweist.

Das Projekt befindet sich am östlichen Rand des Weltklasse-Goldvorkommens (+70 Mio. Unzen Gold) der Archean Lake Victoria Goldfields 2 im selben strukturellen Korridor wie die historische Goldmine Golden Pride 2 (3,4 Mio. Unzen Gold), die von Resolute Mining Limited betrieben wurde.

im selben strukturellen Korridor wie die historische Goldmine Golden Pride (3,4 Mio. Unzen Gold), die von Resolute Mining Limited betrieben wurde. Das Projekt umfasst die direkte, interpretierte nordöstliche Fortsetzung der Banded Iron Formation (BIF), welche die hochgradige Goldlagerstätte Winston beherbergt, die Bohrabschnitte von 16 m mit 55,23 g/t Gold aus 116 m 2 ergab.

ergab. Geologisch gesehen ist das Gebiet durch sehr günstige archäische Grünsteingürtel, die in einen Granitkomplex eingebettet sind, gekennzeichnet.

Das Gold in diesem Gebiet ist vorwiegend in geäderten Scherzonen innerhalb der BIF-Einheiten im Grünsteingürtel enthalten.

Mehrere äußerst aussichtsreiche, noch nicht erprobte Goldvorkommen sowie Scherzonen und Verwerfungen durchschneiden die BIF-Einheiten des Golden Eagle-Projekts.

Im Rahmen früherer Explorationsarbeiten wurden innerhalb der Lizenzen des Golden Eagle-Projekts bedeutende Aktivitäten zur Generierung von Prospektionsgebieten durchgeführt, welche eine beträchtliche Anzahl von Goldzielen und Explorationsmöglichkeiten ergaben.

Das Golden Eagle-Projekt umfasst zwei ausstehende Schürfgenehmigungen mit einer Gesamtfläche von 578 km2. EcoGrafs Managing Director Andrew Spinks kommentierte: "Die Golden Eagle-Farm-In-Vereinbarung mit AngloGold Ashanti, dem viertgrößten Goldförderer der Welt, beweist die hohe technische Qualität der Innogy-Vermögenswerte und ist ein weiterer Vertrauensbeweis für die Bergbauindustrie in Tansania. Wir freuen uns darauf, dass AngloGold Ashanti sein Fachwissen im Bereich der Goldexploration bei Golden Eagle einbringen wird, da das Unternehmen auf der Suche nach einer weiteren Tier-1-Goldlagerstätte ist, die seinen bestehenden Betrieb in Geita in Tansania ergänzt." "Diese Vereinbarung ist ein großartiges Ergebnis unseres technischen Teams, das unseren Aktionären einen Weg zur Realisierung von Werten aus den nicht zum Kerngeschäft gehörenden Mineralien von EcoGraf eröffnet. Sie bietet unseren Aktionären die Möglichkeit, vom steigenden Goldpreis zu profitieren, während sich das Unternehmen auf die Entwicklung seines Geschäfts mit Batterieanodenmaterialien für den Lithium-Ionen-Batteriemarkt konzentriert." Die wesentlichen Bedingungen der Farm-In-Vereinbarung sind: AngloGold leistet bei Beginn der Arbeiten eine Zahlung in Höhe von 100.000 USD an Innogy, d. h. sobald die tansanische Bergbaukommission die Schürfrechte für das Golden Eagle-Projekt erteilt hat.

AngloGold hat das Recht, 70 % der Prospektionslizenzen für das Golden Eagle-Projekt zu erwerben, indem es über einen Zeitraum von fünf Jahren 8,9 Mio. USD (ca. 13,4 Mio. AUD) für die Lizenzen ausgibt, wobei 30 % bei EcoGraf bleiben.

AngloGold kann von der Farm-in-Vereinbarung zurücktreten, nachdem Mindestausgaben von 0,9 Mio. USD getätigt wurden, was der Ausgabenanforderung für die ersten beiden Jahre nach dem Startdatum entspricht. In diesem Fall wird AngloGold alle Daten und Proben, die während des Farm-In-Zeitraums gewonnen wurden, an EcoGraf zurückgeben.

Wenn AngloGold einen Anteil von 70 % erworben hat, hat EcoGraf die Möglichkeit, einen Beitrag zur Beibehaltung seiner 30 % zu leisten oder zu einer Bruttoumsatzlizenz zu verwässern, wenn AngloGold das Golden Eagle-Projekt bis zur Produktion führt. Das Golden Eagle-Projekt ist Teil des neuen Explorationsportfolios von AngloGold in Tansania, da das Unternehmen die Exploration in diesem Land wieder aufnimmt. AngloGold hat ein eigenes tansanisches Explorationsbüro in Dodoma3 eingerichtet. Neben dem Golden Eagle-Projekt besitzt EcoGraf über Innogy auch die Northern, Southern und Western Frontier-Projekte. Neben Nickel- und Lithiumvorkommen bergen die Frontier-Projekte auch ein erhebliches Potenzial für Goldmineralisierungen aus dem Proterozoikum. Tansania ist der drittgrößte Goldproduzent Afrikas4, was vor allem auf das 1906 entdeckte Goldfeld am Viktoriasee (+70 Mio. Unzen) im Archaischen Tansania-Kraton zurückgeht.5 EcoGraf besitzt weitere Gold-, Nickel- und Lithiumexplorationsprojekte in Tansania und steht in Kontakt mit Unternehmensgruppen, die Interesse an diesen Ressourcen bekundet haben. Nachweise: Anm. 1: Siehe www.anglogoldashanti.com/portfolio/africa/geita Anm. 2: Siehe Tanga Resources Limited ASX announcement 17 July 2017 Anm. 3: Siehe www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/business/anglogold-ashanti-exploration-firm-commences-operations-in-tanzania-4491530 Anm. 4: Siehe www.trxgold.com/buckreef/buckreef-overview Anm. 5: Siehe elements.visualcapitalist.com/the-history-of-the-lake-victoria-goldfield/ Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Erklärung der sachkundigen Person Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf die Explorationsergebnisse und die Mineralressourcen von EcoGraf beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn David Drabble, einer sachkundigen Person, die ein Angestellter von EcoGraf Limited und ein Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (#307348) ist, zusammengestellt wurden, und spiegeln diese korrekt wider. Herr Drabble verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die hier untersucht werden, sowie in Bezug auf die durchgeführten Aktivitäten, um sich als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for the Reporting of Exploration Results, Mineral Resources, and Ore Reserves (JORC Code) zu qualifizieren. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der entsprechenden Marktbekanntmachung enthaltenen Informationen und Annahmen wesentlich beeinflussen. Über AngloGold Ashanti AngloGold Ashanti PLC ist ein unabhängiges, weltweit tätiges Goldbergbauunternehmen mit einem breit gefächerten, qualitativ hochwertigen Portfolio von Betrieben, Projekten und Explorationsaktivitäten in zehn Ländern auf vier Kontinenten. Obwohl Gold das Hauptprodukt von AngloGold Ashanti ist, produziert das Unternehmen auch Silber (Argentinien) und Schwefelsäure (Brasilien) als Nebenprodukte und wird wertschöpfende Möglichkeiten in anderen Mineralien verfolgen, wo es die vorhandenen Vermögenswerte, Fähigkeiten und Erfahrungen des Unternehmens nutzen kann, um die Wertschöpfung zu erhöhen. Website www.anglogoldashanti.com Über EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite-Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien. Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen. Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält Abbildungen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.



23.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com