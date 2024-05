Die US-Indizes entwickeln sich im frühen Handel am Donnerstag uneinheitlich. Während der Nasdaq 100, beflügelt von Nvidia, 0,7 Prozent auf 18.828,31 Zähler zulegen kann, rutscht der Dow Jones belastet von Zinssorgen 0,7 Prozent ab auf 39.384,92 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewinnt 0,2 Prozent auf 5.316,84 Zähler.Schwung gab die wieder aufgenommene Rekordrally der Aktien des Schwergewichts und Trendsetters in puncto Künstliche Intelligenz (KI) Nvidia. Dessen Aktien schnellten zuletzt an der Spitze ...

