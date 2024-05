Alle reden über künstliche Intelligenz. Den Alltag bestimmt die Technologie aber noch nicht. Das könnte sich bald ändern, denn Whatsapp hat einige Funktionen in Arbeit. Was kommt - und was es schon gibt. OpenAI, Google und Microsoft sind im Mai 2024 angetreten, um künstliche Intelligenz endlich salonfähig zu machen. Schaffen könnte es am Ende Meta mit Whatsapp. Der Messenger ist für Menschen weltweit schließlich einer der wichtigsten Begleiter im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...