Philip Haas von Investresearch präsentiert in seinem neuesten Video die Beteiligungsfirma Heliad, die in erster Linie im Fintech-Sektor tätig ist. Trotz einer gemischten Vergangenheit und einigen schlechten Investmententscheidungen zeigt Heliad aktuell ein interessantes Portfolio mit Potenzial für Value-Investoren. Unternehmensüberblick Heliad ist eine Beteiligungsfirma, die in verschiedene Unternehmen investiert, vor allem im Bereich Fintech. Zu den bekanntesten Beteiligungen gehören Enpal, Flatex, Giro, Weltsparen und Clark. Besonders hervorzuheben ist die Beteiligung an Flatex, einem großen europäischen Broker, der stark an Wert gewonnen hat. Portfolio und Beteiligungen Heliad besitzt Anteile an mehreren Unternehmen: Finanzielle Bewertung und Chancen Heliad wird aktuell mit einem Börsenkurs ...

