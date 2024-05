Im Zwiespalt starker Nvidia-Zahlen und weiter schwindender Aussichten auf Zinssenkungen in den USA hat der DAX am Donnerstag knapp im Plus geschlossen. Der Leitindex verblieb wie schon in den Tagen zuvor im Bereich von 18.600 bis 18.900 Punkten. Am Ende ging er mit einem Plus von 0,1 Prozent bei 18 691,32 Punkten aus dem Handel. Auch der MDAX zeigte kaum Bewegung. Er legte 0,2 Prozent zu auf 27.193,85 Zähler.Die überraschend gute Stimmung in der US-Wirtschaft dämpfte die Hoffnung der Anleger auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...