Open Campus Prognose: Bildungs-Coin explodiert 103 % in 7 Tagen

Open Campus Prognose: Bildungs-Coin explodiert 103 % in 7 Tagenosektor der Bildungs-Coins hat während der letzten Tage eine erhöhte Nachfrage verzeichnet. Dabei konnte der Marktführer Open Campus mit seinem EDU-Coin in nur einer Woche um 103 % steigen, gleichzeitig stürzten sich die hungrigen Investoren auf den Vorverkauf des neuen vielversprechenden Tokens 99Bitcoins, welcher nun schon die Marke von 1,5 Mio. USD überschritten hat. Lesen Sie jetzt den folgenden Artikel, um alles über die neusten Entwicklungen zu erfahren!

Führender Bildungs-Coin Open Campus (EDU) erfährt gesteigertes Interesse

Einen beeindruckenden Kursanstieg während der vergangenen sieben Tage von mehr als 103 % konnte der führende Bildungs-Coin Open Campus (EDU) verzeichnen. Im selben Maße nahm auch das Interesse der Investoren an Open Campus zu.

Während das Handelsvolumen zuvor noch bei 6,84 Mio. USD lag, stieg dieses seit dem 22. Mai kontinuierlich an. Mittlerweile konnte es mit 187,91 Mio. USD um beeindruckende 2.647 % zulegen. Zudem scheint dem Volumen nach zu urteilen das Interesse gerade weiter zuzunehmen.

Zuvor hat sich Open Campus in einer Seitwärtsphase gefunden, aus welcher der Coin nun erfolgreich ausgebrochen ist. Nach so hohen Kursgewinnen haben einige Investoren ihre Gewinne mitgenommen, sodass er indessen bereits 11 % unter dem Hoch von heute notiert. Angedeutet hatte sich dies bereits in den bärischen Divergenzen des RSIs im Stundenchart.

Stundenchart von Open Campus

Dennoch ist im Stundenchart der Aufwärtstrend des EDU-Coins von Open Campus noch nicht durchbrochen. Bisher kann sich der Token mit einem Preis von 0,9549 USD noch auf dem höheren Niveau nahe der Widerstandslinie der Dreiecksformation des Stundencharts halten.

Die nächsten wichtigen Ziele für EDU befinden sich bei 1,1128, 1,1854 und 1,3476 USD. Mit ihnen stellt sich dem Coin ein bedeutender Widerstandbereich entgegen, sodass das Chance-Risiko-Verhältnis für kurzfristige Investoren aktuell weniger interessant ist, da die Wahrscheinlichkeit für Rücksetzer zunimmt.

Tageschart von Open Campus

Sollte diese wichtige Widerstandszone überwunden werden, so befinden sich die nächsten Kursziele bei 2,5323 und 3,8793 USD, was 165 bis 306 % über dem aktuellen Preis liegt und Marktkapitalisierungen von rund 739,64 bis 1.133 Mio. USD entspricht.

Auch damit ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Denn es gibt noch andere Bildungsunternehmen wie New Oriental, welches im Februar 2021 eine Marktkapitalisierung von 32,8 Mrd. USD erreichte. In diesem Falle könnte Open Campus bei der aktuellen Umlaufversorgung von 292.083.333 EDU sogar noch einen Preis von 112,30 USD und somit ein Kursplus von 11.660 % erreichen.

Was genau ist Open Campus?

Bei Open Campus handelt es sich um eine Layer-3, welcher auf den Blockchains BNB Smart Chain und Ethereum betrieben wird. Sie hat sich auf den Bildungsbereich spezialisiert und möchte für Pädagogen, Autoren, Eltern, Studenten und Co-Publisher besondere dezentrale Lösungen bieten.

Mithilfe von Open Campus und seiner dezentralen Infrastruktur mit dem Namen EDU Chain sollen Probleme wie schlecht bezahlte Pädagogen und die mangelhafte Kontrolle der Eltern über die Lerninhalte der Kinder adressiert werden.

Durch seine dezentralen Angebote möchte EDU für ein gerechteres Bildungssystem sorgen. Dabei positioniert sich Open Campus auf dem Bildungsmarkt, welcher auf eine Bewertung von 6,32 Bil. USD kommen soll.

Angeboten werden von Open Campus auch dezentrale Anwendungen und Tools, welche das Lernen und Verdienen unterstützen. Gesteuert werden soll das Bildungs-Ökosystem von der Gemeinschaft, welche ihren Content über diese monetarisieren kann. Somit ist ein vielfältiges Bildungsangebot über die Plattform von Open Campus geplant.

Die native Kryptowährung EDU wird innerhalb der Plattform für die unterschiedlichsten Bildungsangebote und Spiele verwendet. Darüber wird sie für die Entlohnungen der Pädagogen verwendet. Zudem soll der Coin das langfristige Wachstum des Ökosystems fördern, indem er für Abstimmungen, Staking, Stipendien und Spenden genutzt wird.

Unterstützt wird Open Campus von unter anderem von Animoca Brands, einem führenden Unternehmen in den Bereichen Blockchain-Games und digitale Eigentumsrechte. Ein weiterer Partner ist New Campus, das südostasiatischen Start-ups bei der Skalierung von Personal und Kultur hilft. Hinzu kommt Tiny Tap, welches über 250.000 Kinderspiele von Lehrern weltweit bietet.

Bisher wurden von Open Campus einige Hackathons und Events veranstaltet, um auf diese Weise Entwickler und an Bekanntheit zu gewinnen. Zuletzt hat das Team des EDU-Coins die Verkäufe der Nodes auf X bekannt gegeben, obwohl dies eigentlich erst für das dritte Quartal 2024 vorgesehen war. Die hat möglicherweise auch den Optimismus der Investoren entfacht.

https://x.com/opencampus_xyz/status/1793190303282929903

Steiler als Open Campus (EDU) dürfte 99Bitcoins (99BTC) steigen

Während Open Campus und sein dazugehöriger EDU-Coin auf der BNB Smart Chain und Ethereum betrieben wird, hat sich das etablierte Bildungsprojekt 99Bitcoins, wie der Name schon vermuten lässt, für die größte und am stärksten verbreitete Blockchain und ihr BTCFi-Ökosystem entschieden.

Da der Kryptosektor der Bildungs-Coins mit gerade einmal nur 13 Coins und einer Marktkapitalisierung von 601,52 Mio. USD bisher noch stark unterrepräsentiert ist, handelt es sich bei 99Bitcoins nicht nur um einen Pionier in diesem Sektor, sondern ebenso auf Bitcoin. Nicht selten steigen die ersten Projekte ihrer Art auf vielversprechenden Netzwerken wie $99BTC überdurchschnittlich steil.

Somit kann 99Bitcoins von der Vielzahl von Entwicklern, Nutzern und Investoren von Bitcoin profitieren. Ebenso könnte es in diesem Bereich leichter einen Entwicklungsvorsprung gegenüber Nachzüglern aufbauen. Darüber hinaus wurde 99Bitcoins schon vor 11 Jahren gestartet und hat seit dem 709.000 Abonnenten und 2.845.886 Teilnehmer erreicht.

Erst nach dieser Erfolgshistorie soll die eigene Kryptowährung als BRC-20-Token gelauncht werden. Wie auch bei Open Campus wird dieser für die verschiedenen Bildungsangebote der Plattform verwendet. Ebenso gibt es einen Staking-Mechanismus, der zu Beginn frühen Investoren ein passives Einkommen von 1.080 % pro Jahr zahlt.

Nach der ersten Listung dürfte 99Bitcoins auf eine Umlaufversorgung von rund 36,8 % und somit 36.382.500.000 $99BTC kommen. Bei einem initialen Listungspreis von 0,00113 USD entspricht dies einer Marktkapitalisierung von rund 41,17 Mio. USD. Somit ist 99Bitcoins im Vergleich zu Open Campus 6,6-mal günstiger bewertet. Sollte $99BTC die Bewertung von New Oriental erreichen, wäre dies ein Kursgewinn von 84.835 %.

Derzeit befindet sich 99Bitcoins noch im Vorverkauf, währenddessen die Coins aktuell für 0,00106 USD angeboten werden. Bereits in weniger als fünf Tagen wird der Verkaufspreis erneut angehoben. Mit einem frühzeitigen Einstieg können sich Investoren nun noch einen Rabatt von 6,6 % sichern.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.