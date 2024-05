Kartenverkauf am Freitag, 31. Mai 2024, um 10 Uhr vor Ort

21. Juli 2024 Thunder Ridge Nature Arena Ridgedale, Missouri

Die Rolling Stones haben heute bekannt gegeben, dass sie die STONES TOUR '24 HACKNEY DIAMONDS um einen zusätzlichen Stopp in Ridgedale, Missouri, am 21. Juli in der Thunder Ridge Nature Arena erweitern werden. Der Kartenverkauf beginnt am Freitag, 31. Mai 2024, um 10 Uhr Ortszeit. Informationen zum Kartenverkauf finden Sie unter www.rollingstones.com.

Mick, Keith und Ronnie haben ihre mit Spannung erwartete Tournee letzten Monat in Houston, Texas, begonnen und ihre legendäre Show in Städte in den ganzen Vereinigten Staaten gebracht, darunter auch das New Orleans Jazz and Heritage Festival, wo sie die Fans mit ihren kultigen Hits und neuer Musik aus ihrem von der Kritik gefeierten neuen Album HACKNEY DIAMONDSverwöhnen. Die STONES TOUR '24 HACKNEY DIAMONDS wird in 12 weiteren Städten in den USA und Kanada Halt machen, unter anderem in East Rutherford, Foxboro, Orlando, Atlanta, Philadelphia, Cleveland, Denver, Chicago, Vancouver, Los Angeles und Santa Clara mit einem letzten Stopp in Ridgedale. Der vollständige Tourplan ist unten zu finden.

Hackney Diamonds ist ihr erstes Studioalbum mit neuem Material seit A Bigger Bang aus dem Jahr 2005. Seitdem haben die Stones auf einer Reihe von weltweit ausverkauften Tourneen immer wieder Kassenrekorde gebrochen und 2016 das mit dem GRAMMY® Award ausgezeichnete Album Blue Lonesome veröffentlicht, das ihre brillanten Versionen vieler Blues-Songs enthält, die ihren Sound geprägt haben und weltweit die Albumcharts anführten. 2022 begeisterten sie auf der Jubiläums-Sixty-Tournee fast eine Viertelmillion Zuschauer in Europa. Die Rolling Stones haben weltweit über 250 Millionen Alben verkauft.

Die Thunder Ridge Nature Arena ein Jahrzehnt der Planung, Entwicklung und des Baus mit dem Ziel, das schönste Freiluft-Amphitheater Amerikas zu schaffen soll im Mai dieses Jahres als eine einzigartige "musikalische Postkarte von Mutter Natur" eröffnet werden. Die Thunder Ridge Nature Arena befindet sich in Ridgedale, Missouri, nur wenige Meilen von Branson entfernt und wird von ihrem Schöpfer und Visionär dem bekannten Naturschützer und Bass Pro Shops-Gründer Johnny Morris als "Geschenk der Ozarks an die Welt" bezeichnet. Es ist der einzige Veranstaltungsort auf der Welt, der vollständig dem Naturschutz gewidmet ist.

AEG Presents' Concerts West ist der Veranstalter der Stones Tour '24 Hackney Diamonds. Tickets und Informationen finden Sie unter www.rollingstones.com.

THE ROLLING STONES STONES TOUR '24 HACKNEY DIAMONDS

Gesponsert von AARP

Donnerstag, 23. Mai 2024 MetLife Stadium East Rutherford, NJ Sonntag, 26. Mai 2024 MetLife Stadium East Rutherford, NJ Donnerstag, 30. Mai 2024 Gillette Stadium Foxboro, MA Montag, 3. Juni 2024 Camping World Stadium Orlando, FL Freitag, 7. Juni 2024 Mercedes-Benz Stadium Atlanta, GA Dienstag, 11. Juni 2024 Lincoln Financial Field Philadelphia, PA Samstag, 15. Juni 2024 Cleveland Browns Stadium Cleveland, OH Donnerstag, 20. Juni 2024 Empower Field at Mile High Denver, CO Donnerstag, 27. Juni 2024 Soldier Field Chicago, IL Sonntag, 30. Juni 2024 Soldier Field Chicago, IL Freitag" 5. Juli 2024 BC Place Vancouver, BC Mittwoch, 10. Juli 2024 SoFi Stadium Los Angeles, CA Samstag, 13. Juli 2024 SoFi Stadium Los Angeles, CA Mittwoch, 17. Juli 2024 Levi's® Stadium Santa Clara, CA Sonntag, 21. Juli 2024 Thunder Ridge Nature Arena Ridgedale, MO

