Die Aktie von Amgen, einem führenden Biotechnologieunternehmen, zeigt sich trotz der Herausforderungen in der Branche stark. Nach einem Jahr, in dem Amgen die Zacks Medical - Biomedical and Genetics Branche mit einem Plus von 9,0% im Vergleich zu -3,8% übertraf, wird ein anhaltender Aufwärtstrend erwartet. Besonders bemerkenswert sind die letzte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...