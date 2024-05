Erfolgreiche Quartalszahlen und Dividendenausschüttung: OceanaGold blickt auf ein starken Jahresstart!

Liebe Leserinnen und Leser,

OceanaGold (WKN: A0MVLD) hat kürzlich seine Ergebnisse für das erste Quartal 2024 veröffentlicht. Trotz der nur teilweise sichtbaren Auswirkungen der höheren Goldpreise, die sich erst im zweiten Quartal vollständig niederschlagen werden, zeigt sich das Unternehmen sehr positiv für das laufende Jahr. Die Konsolidierte Produktionskostenprognose und die Investitionsplanung für 2024 sollen erfüllt werden.

Im ersten Quartal produzierte OceanaGold 104.800 Unzen Gold und 3.000 Tonnen Kupfer. Mit dem Anstieg der Goldpreise werden die Gewinnmargen voraussichtlich steigen, was das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blicken lässt.

Hier finden Sie alle Informationen übersichtlich im Video

Dividendenausschüttung und Schuldenabbau

OceanaGold hat erneut eine Dividende von 1 Cent pro Aktie für das erste Halbjahr 2024 ausgeschüttet. Dies unterstreicht die finanzielle Stärke des Unternehmens. Darüber hinaus sollen die erwarteten Erlöse aus dem Börsengang der OceanaGold Philippines-Tochter im laufenden Quartal zur Reduzierung der Verschuldung verwendet werden.

Der Nettoverschuldungsstand liegt derzeit bei gesunden 81,8 Millionen US-Dollar, was das Unternehmen in einer komfortablen Position hält, um weitere Investitionen zu tätigen und Wachstumschancen zu nutzen.

Steigende Produktion und Explorationserfolge

Laut Unternehmensangaben soll die Goldproduktion im Laufe des Jahres von Quartal zu Quartal zunehmen. Dies wird durch die Leistungssteigerung an allen vier Standorten sowie die Hochfahrung des Horseshoe-Untertagebaus und den Beginn des Abbaus von höhergradigem Erz in der Grube Lesbos unterstützt.

Darüber hinaus konnte OceanaGold vielversprechende Explorationsergebnisse an mehreren Standorten verzeichnen, darunter erste Untertagebohrungen in der Horseshoe-Erweiterung, hochgradige Ergebnisse bei der wachsenden Waihi-Lagerstätte in Neuseeland und ein neues Explorationsprogramm am Standort DPO.

Positive Aussichten für 2024

Insgesamt sieht sich OceanaGold für das Jahr 2024 gut aufgestellt. Das Unternehmen erwartet ein starkes Produktionswachstum und eine hohe Cashflow-Generierung. Die Konsolidierte Produktionskostenprognose und die Investitionsplanung für 2024 sollen erfüllt werden.

Mit den soliden Finanzergebnissen, der Dividendenausschüttung, den Explorationserfolgen und den positiven Aussichten für 2024 positioniert sich OceanaGold als ein attraktiver Wert für Investoren im Bergbausektor.

Fazit

OceanaGold hat im ersten Quartal 2024 gute Ergebnisse erzielt und blickt optimistisch auf das laufende Jahr. Mit steigender Produktion, sinkenden Kosten und einer soliden Finanzlage ist das Unternehmen gut aufgestellt, um von den günstigen Marktbedingungen zu profitieren und seinen Aktionären weitere Wertsteigerungen zu bieten.

