Krypto News: Memecoin-Trader verwandelt mit Pepe 83 USD in 100,97 Mio. USD

Während Pepe seit drei Tagen neue Allzeithoch verzeichnet, steigt mit dem Kurs auch die Anzahl der Trader, welche Millionen USD mit dem Memecoin verdient haben. In dem folgenden Beitrag wollen wir uns ihre Handlungen etwas näher ansehen und die Hintergründe näher beleuchten, warum gerade die von einigen als nutzlos bezeichneten Memecoins wie Pepe so hohe Gewinne verzeichnen. Lesen Sie nun den Beitrag, um besser von dem lebensverändernden Potenzial der Memetoken profitieren zu können.

Memecoin Pepe steigt um sensationelle 138.679.145 %

Obwohl Pepe bereits im April des Jahres 2023 gestartet wurde, er keinen Nutzen bietet und der Markt der Memecoins sehr schnelllebig ist, konnte sich Pepe bisher auf Rang 3 des Sektors behaupten.

Erst am heutigen Tage hat $PEPE ein neues Allzeithoch von 0,00001566 USD ausgebildet, womit der Coin den ersten Investoren bereits einen Gewinn von bis zu 147.735.749 % einbringen konnte.

Mit anderen Worten hätten Sie auf diese Weise schon mit einem Investment von gerade einmal nur 0,07 USD zu einem Millionär und mit 67,70 USD zu einem Milliardär werden können. Aber selbst, wenn Sie sich nur als Trader einen Bruchteil dieses Anstiegs sichern konnten, hätte dies schon eine lebensverändernde Rendite bedeuten können.

So ist es auch nicht verwunderlich, dass einige der ersten Investoren von Pepe heute zum Kreis der Millionäre zählen. Einige der beeindruckendsten Beispiele von ihnen wollen wir uns nun einmal im Folgenden näher ansehen.

Trader erzielen mehrere Millionen USD mit kleinen Investments

Das Kryptoanalyse-Unternehmen Lookonchain überwacht kontinuierlich den Kryptomarkt nach auffälligen On-Chain-Transaktionen. In diesem Zusammenhang werden auch immer wieder Trader aufgespürt, welche mit Kryptowährungen innerhalb kürzester Zeit sehr hohe Kursgewinne erzielt haben.

https://x.com/lookonchain/status/1793098496863879476

Passend zum gestrigen Allzeithoch hat Lookonchain einen Pepe-Investor ausfindig gemacht, der am 15. April für 0,22 ETH oder umgerechnet 462 USD 324,9 Mrd. $PEPE-Coins gekauft hat. Anschließend hat er diese in drei Etappen veräußert.

Zuerst waren es am 2. Juli 2023 42,00 Mrd. $PEPE für 65.520 USD. Danach folgten am 4. Mai 2024 100 Mrd. $PEPE für 808.000 USD und weitere rund 182,91 Mrd. $PEPE für umgerechnet etwas mehr als 2,53 Mio. USD.

Somit konnte der Memecoin-Trader einen Gewinn von insgesamt 3,4 Mio. USD erzielen. Dies entspricht bei einem Anfangsinvestment in Höhe von 462 USD einer Rendite von beeindruckenden 735.831 %.

https://x.com/lookonchain/status/1792933803759137035

Ein noch wesentlich beeindruckenderes Beispiel ist ein Trader, welcher laut Lookonchain mit seinen drei Wallets zu Beginn einen Beitrag von 83 USD in $PEPE investiert hat. Damals erhielt er dafür 6,44 Bil. $PEPE-Coins, welche nun einen Wert von 100.970.400 USD haben.

Umso erstaunlicher ist, dass dieser laut Lookonchain trotz eines so atemberaubenden Gewinns von 113.592.189 % bisher noch keinerlei $PEPE-Coins verkauft hat. Zudem hätte mit der Teilnahme an einem Presale sogar noch einen größeren Gewinn erzielen können. Denn Pepe ist sogar noch um weitere 25.086.956 % gestiegen.

https://x.com/lookonchain/status/1793098936208740681

Ebenso hat auch BlockTower Capital am 16. Mai rund 202,22 Mrd. $PEPE Coins für umgerechnet 2,22 Mio. USD gekauft. Gerade einmal sechs Tage später hat das Unternehmen sie für 2,8 Mio. USD verkauft. Somit konnte es in nur sechs Tagen einen Gewinn von 26 % und umgerechnet 578.000 USD erzielen.

Memecoins erfahren eine große Beliebtheit

All diese Beispiele machen es verständlich, warum der Memecoin-Markt in einen Goldrausch geraten ist und bis zu 47 % des DEX-Handelsvolumens ausmacht. Ebenso sind sie laut CoinGecko der lukrativste Kryptosektor mit durchschnittlich 1.313 % in Q1 und einer 4,6-mal höheren Profitabilität als der nächste Sektor.

Einige Kryptoanalysten wie der stark beachtete Michaël van de Poppe haben für die bullischste Phase des Kryptomarktes sogar alle ihre Bitcoins in die renditestärkeren Altcoins getauscht. Denn nach dem Bitcoin-Halving, welches am 20. April stattgefunden hat, wird historisch betrachtet das lukrativste Jahr des Vierjahreszyklus von BTC eingeleitet.

Dieses Mal kommen noch einige weitere wichtige Faktoren hinzu, die den Optimismus der Krypto-Investoren beflügeln. Einer der bedeutendsten Punkte ist die gestiegene Nachfrage durch die Spot-Bitcoin-ETFs, die 4- bis 7-mal so hoch wie die Anzahl der seit April geschürften Coins von 450 BTC pro Tag ist.

Ebenfalls förderlich wirken sich die folgenden Krypto-ETFs aus, von denen der nächste vermutlich der ETH-ETF sein wird. Die Chance, dass dieser in den USA zu den nächstmöglichen Terminen am 23. oder 24. April genehmigt wird, ist laut den viel beachteten Bloomberg-Senior-ETF-Analysten Eric Balchunas und James Seyffart nun von 25 auf 50 % gestiegen.

https://x.com/EricBalchunas/status/1792636523050906102

Denn die SEC hatte Druck ausgeübt, dass die ETF-Antragsteller dafür ihre 19-b4s-Formulare schneller abgeben. Ebenso seien die Kryptowährungen laut Balchunas mittlerweile zu einem politischen Thema geworden. Was auf die Wahlumfrageergebnisse, die neuen Kryptogesetze und das Engagement von Trump im Kryptobereich zurückzuführen sein könnte.

Ebenso hatten einige Mitglieder der amerikanischen Notenbank zugesichert, dass es in diesem Zyklus keine Zinserhöhungen mehr geben wird. Somit sind die nächsten Zinssenkungen absehbar, welche vermutlich ab frühestens September erfolgen könnten und neue Liquidität in die Märkte treibt, was wiederum vor allem die Memecoins explodieren lassen könnte.

Hinzu kommen die technologischen Innovationen durch beispielsweise BTCFi, die stärkere institutionelle Akzeptanz wie im Falle des tokenisierten Krypto-Fonds von BlackRock auf Ethereum und weitere Kurstreiber.

Sealana könnte von stärkerem Trend als Pepe profitieren

Viele Memecoins zeichnen sich dadurch aus, dass sie es schaffen, geschickt den aktuellen Zeitgeist und neuste Trends zu tokenisieren, um somit von dessen Viralität und Beliebtheit zu profitieren. Ein Thema, welches dabei in letzter Zeit aufgrund der Politisierung des Kryptomarktes besonders an Beliebtheit gewonnen hat, waren die patriotischen Memecoins.

Sie sind in unterschiedlichster Ausprägung erschienen. Einer von ihnen ist MAGA, das für "Make America Great Again" steht und den Ticker TRUMP verwendet. Hinzu gesellen sich sein Hund Patton, der Vizepräsident MAGA VP, America, Super Trump, Trumps Hut sowie unzählige Umschreibungen wie Donald Tromp, Jeo Bode und mehr.

Sie haben auf dem Markt der Memecoins für ein ernstes Klima gesorgt, in dem sogar rassistische Memetoken erschienen sind wie Adolf Hitler, NaziPepe, NaziArmy, NaziCoin, Niggers Are Zooanima, Nazi Gold, Nazi Metaverse, Nazi Inu, Pepe Hitler, Jews did 911, Holocaust, JEWS ON BLAST, beattojews, Big Dick Nigga, Chinadidcovid und I was right.

Im Gegensatz zu einem solchen ernsten und voller Hass aufgeladenem Angebot möchte der Parodie-Memecoin Sealana wieder zurück zu den Wurzeln gehen und den Markt durch seinen besonderen Humor bereichern.

Genau genommen handelt es sich bei Sealana um einen Seelöwen, der in dem Keller seiner Mutter haust. Von dort aus verfolgt er den gesamten Tag über den Markt der Memecoins, um den nächsten Pepe mit einem Gewinn von 138.679.145 % zu finden. Somit will er dann endlich den amerikanischen Traum leben.

Interessierte können den von Gamer Guy von South Park inspirierten Seelöwen Sealana im Vorverkauf mit Solana-Coins mästen. Sobald dieser abgeschlossen wurde, sendet ihnen Sealana die entsprechende Anzahl von $SEAL-Coins an die Wallet.

Derzeit können die Coins von Sealana noch im Vorverkaufsangebot für einen linearen Preis von 0,022 USD pro $SEAL erworben werden. Mit einem solch fair gestalteten Presale erhalten alle Investoren dieselbe Chance am ersten Listungstag. Somit konnte Sealana schnell mehr als 2,57 Mio. USD erzielen und bewegt sich zunehmend auf sein Finanzierungsziel zu.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.