TAO News: Kurs steigt über 10 Prozent - das sind die Ursachen

Die Kryptowährung TAO verzeichnet derzeit eine beeindruckende Kursentwicklung mit einem Anstieg von über 10 Prozent, was sie heute zum am besten performenden Coin unter den Top 100 Kryptowährungen macht. Die positive Dynamik hat das Interesse vieler Anleger geweckt und lässt auf eine weiterhin bullische Entwicklung hoffen. Doch ist eine Fortsetzung der Rallye realistisch? Und welche Ursachen sind für den aktuellen Aufschwung verantwortlich?

TAO ist heute der Top-Gainer unter den Top-100 Kryptowährungen

TAO erlebt derzeit eine sehr spannende und durchaus bullische Kursentwicklung. Der Coin hatte seine erste große Rallye Anfang des Jahres, nachdem er bereits im Oktober 2023 mit dem allgemeinen Aufschwung im Kryptomarkt zu steigen begonnen hatte. Damals konnte TAO seinen Wert bis zum Jahreswechsel von unter 50 Dollar auf fast 400 Dollar steigern. Nach einer kurzen Korrektur auf einen Support bei 200 Dollar setzte sich die Rallye dann im Rahmen der im Februar und März stattgefundenen AI-Coin-Rallye fort. In dieser Phase erreichte der Kurs ein neues Allzeithoch von über 700 Dollar.

Nach diesem Höchststand ging es für TAO jedoch steil bergab, und der Kurs erreichte am 14. Mai einen neuen Tiefstwert bei 335 Dollar. Seitdem befindet sich der Coin jedoch wieder im Aufwind und konnte bereits wichtige Widerstände bei 400 und 450 Dollar überwinden. Aktuell liegt der Wert von TAO nach einer heutigen Rallye um circa 11 Prozent bei 477 Dollar, und es scheint, als kämen die Bullen gerade erst in Fahrt. Mit einer Marktkapitalisierung von derzeit 3,2 Milliarden Dollar rangiert TAO als 36. größte Kryptowährung am Markt. Analysten sehen in dieser Marktkapitalisierung jedoch noch erhebliches Potenzial und prognostizieren, dass sie sich in den kommenden Wochen und Monaten in Richtung 10 Milliarden Dollar entwickeln könnte.

Für TAO ist es nun entscheidend, relevante Widerstandsbereiche bei 500 und 600 Dollar zu überwinden, bevor ein neues Allzeithoch in Angriff genommen werden kann. Sollte der Coin dies erreichen, wären im weiteren Verlauf des Jahres auch Kurse über 1.000 Dollar denkbar. TAO könnte somit schon bald im Kryptobereich eine ähnliche Erfolgsgeschichte schreiben wie Nvidia, dessen Aktienwert ebenfalls bald die Marke von 1.000 Dollar erreichen könnte.

Die positive Entwicklung und die Aussicht auf weitere Kursgewinne sind nicht ohne Grund. Der abrupte Trendwechsel und die jetzt wieder einsetzende Erholung des TAO-Kurses lassen sich auf mehrere Faktoren zurückführen. Neben der allgemeinen Erholung des Kryptomarktes spielt auch das gestiegene Interesse an AI-Coins eine wesentliche Rolle.

Was steckt hinter der heutigen Rallye des AI-Coins?

Der Trendwechsel bei TAO lässt sich zudem noch auf zwei weitere Hauptfaktoren zurückführen. Zum einen hat Nvidia kürzlich neue Quartalszahlen veröffentlicht, die die Erwartungen weit übertroffen haben. Nvidia meldete einen Rekordumsatz von 26 Milliarden Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 6,12 Dollar, was die Prognosen der Analysten übertraf und einen beeindruckenden Anstieg von 260 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Die hervorragenden Ergebnisse haben das Vertrauen der Anleger in den Markt für KI-Technologien gestärkt und könnten somit den Kurs von TAO positiv beeinflusst haben.

Zum anderen kursieren Gerüchte, dass der langjährige digitale Vermögensverwalter Grayscale plant, einen neuen Trust zu registrieren, der den TAO-Token abbildet. Die Spekulationen wurden zusätzlich angeheizt durch einen pseudonymen Nutzer auf Crypto Twitter, CEYEBER, der behauptet, das Gerücht sei durch enge Quellen bestätigt worden. CEYEBER, der den offiziellen Bittensor-Community-Kanal auf Telegram gegründet hat, gibt an, dass er zuverlässige Informationen über die Pläne von Grayscale erhalten habe. Allerdings gibt es bisher keine Anzeichen für eine solche Registrierung in den Unterlagen der Securities and Exchange Commission (SEC).

Sollte TAO als geschlossener Fonds OTC für wohlhabende Investoren verfügbar gemacht werden, ähnlich wie es der Grayscale Bitcoin Trust war, bevor er in einen Spot-ETF umgewandelt wurde, müsste es wahrscheinlich eine Regulation D-Anmeldung geben. Bisher wurde jedoch weder eine Regulation D-Anmeldung noch eine S-1-Registrierung für TAO eingereicht. Tatsächlich taucht der Name "Bittensor" in den SEC-Unterlagen überhaupt nicht auf.

Diese beiden Ereignisse zusammen haben vermutlich viele Anleger davon überzeugt, dass nach der letzten Korrektur von über 50 % vom Allzeithoch nun ein günstiger Zeitpunkt gekommen sein könnte, um in die weitere Wertentwicklung von TAO zu investieren.

Neben TAO gibt es derzeit auch einige andere AI-Coins, die möglicherweise in noch größerem Ausmaß vom aktuellen Hype um künstliche Intelligenz und damit verbundene Projekte profitieren könnten. Ein herausragendes Beispiel für einen solchen Coin ist derzeit der WAI-Token von WienerAI.

Anleger investieren jetzt auch in diesen vielversprechenden AI-Coin

Der AI-Memecoin hat einen Dackel als Maskottchen, der in englischsprachigen Ländern als "Sausage-Dog" oder "Wiener-Dog" bekannt ist. Die fiktive und für einen Memecoin typische Hintergrundgeschichte von WienerAI erzählt von einem genialen Wissenschaftler, der im Jahr 2132 in einem Labor in New Silicon Valley einen einzigartigen KI/Hund/Würstchen-Hybriden erschaffen hat.

WAI ist derzeit im PreSale erhältlich und es wurden bereits über 2,7 Millionen Dollar an Kapital investiert. Der PreSale bietet Anlegern die Möglichkeit, WAI-Token zu einem Preis von 0,00071 Dollar zu erwerben, bevor sie offiziell an den Börsen gehandelt werden. Anleger müssen eine kompatible Wallet mit der Webseite verbinden und können mit ETH, USDT, BNB oder Kreditkarte bezahlen.

WienerAI hebt sich zudem durch seine prädiktive Technologie hervor, die das Kryptouniversum nach potenziellen neuen Top-Coins durchsuchen können und unvoreingenommene Analysen liefern soll. Darüber hinaus will die Plattform bald schon Token-Swaps ermöglichen und bietet bereits das Staking von WAI-Tokens mit einer beeindruckenden jährlichen Rendite von 373 Prozent. Das lockt immer neue Investoren an und reduziert gleichzeitig den Verkaufsdruck.

