Mary Kay Inc., ein unternehmerischer Cheerleader für die Unterstützung von STEM-Bildung und die Verwirklichung von Träumen junger Menschen, hat vor Kurzem drei Stipendien an fünf herausragende High School-Wissenschaftler vergeben. Sie wurden aus fast 2.000 Teilnehmern aus fast 70 Ländern ausgewählt. Die Auszeichnung erfolgte auf der Regeneron International Science Engineering Fair (ISEF) in Los Angeles. Die Stipendien-insgesamt fast $10.000-wurden an Studierende mit innovativen Projekten vergeben, die sich mit Behandlungen von Krebs bei Frauen, nachhaltigen Innovationen und Schutz der wertvollsten Ressourcen des Planeten befassen.

Mary Kay Inc. proudly served as a Special Award Organization for the 2024 Regeneron International Science and Engineering Fair, awarding three cash prizes to inspiring young scientists. (Graphic: Society for Science, Regeneron ISEF)

ISEF, ein Programm der Society for Science seit mehr als 70 Jahren, ist der bedeutendste globale wissenschaftlich Wettbewerb für High School-Studierende. Über ein globales Netzwerk von lokalen, regionalen und nationalen wissenschaftlichen Messen werden Millionen von Studierenden ermutigt, ihre Leidenschaft für wissenschaftliche Forschung zu erkunden. In jedem Frühjahr wird eine Gruppe dieser Studierenden für das Finale ausgewählt. Dann haben sie die Möglichkeit, um fast $9 Millionen an Preisen und Stipendien zu konkurrieren.

"Diese zukünftigen STEM-Koryphäen haben innovative Forschung, kreative Lösungen und neuartige Herangehensweisen für komplexe Probleme unter Beweis gestellt. Diese beeinflussen direkt Behandlungen gegen Krebs, nachhaltige geschäftliche Praktiken und Branchennormen," sagte Kristin Dasaro, Director, Package Engineering and Sustainability bei Mary Kay. "Wir können so viel von der jungen Generation lernen und Mary Kay fühlt sich geehrt, sie auf ihrer STEM-Reise begleiten zu dürfen."

TREFFEN SIE DIE STUDENTISCHEN WISSENSCHAFLER

Erster Preis: Keshvee Sekhda und Nyambura Sallinen (Georgia, USA)

IdentiCan: Die App, die Gehirn-, Brust-, Lungen-, Haut- und Bauchspeicheldrüsenkrebs entdeckt

Von KI unterstützte App zur Entdeckung von Krebstumoren mit einer Genauigkeit von 99,6

Zweiter Preis: Madalena Filipe und Frederico Mauritty (Lissabon, Portugal)

HidroQapa: Wasserfeses Bioplastik aus Chitosan, das aus Abfällen von Krabbenschalen gewonnen wird

Nachhaltige, biologisch abbaubare Materialien aus Schale von Krustentieren, was Abfälle und Umweltverschmutzung mindert

Dritter Preis: Carolina de Araujo Pereira da Silva (Rio de Janeiro, Brasilien)

Rock the Metals! Untersuchung von Mangan als Auslöser von Bösartigkeit und Transporteur von Metallen als Ziele bei der Krebsbehandlung

Erforschen, wie Metalle und deren Transporteure das Verhalten von Krebszellen beeinflussen im Sinne von neuen therapeutischen Ansätzen bei der Krebsbehandlung

