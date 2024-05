Bass Pro Shops Big Cedar Lodge gab heute bekannt, dass die Ozarks am 21. Juli rocken werden, wie es die alten Hügel, Täler und Seen noch nie getan haben, wenn die weltgrößte Rock'n'Roll-Band, The Rolling Stones, die Thunder Ridge Nature Arena für den letzten Auftritt ihrer letzten Nordamerika-Tournee zum Beben bringen.

Das Konzert verspricht eines der denkwürdigsten und mit Spannung erwarteten Konzertereignisse überhaupt zu werden. Es ist eine Kombination aus der größten Rock-and-Roll-Band der Welt und dem atemberaubendsten und beeindruckendsten Freiluft-Amphitheater in ganz Nordamerika.

Der Thunder Ridge Konzertstopp ist Teil der "Hackney Diamonds Tour '24" der Rolling Stones, die 20 Auftritte in 16 Städten umfasst. Der Kartenverkauf beginnt am Freitag, den 31. Mai, und ist unter ThunderRidgeNatureArena.com zu finden.

"Wir fühlen uns geehrt, die Rolling Stones in der Thunder Ridge Nature Arena zu Gast zu haben und den Musikfans aller Generationen die erstaunliche Schönheit der Ozarks zu präsentieren", sagte Johnny Morris, visionärer Naturschützer und Gründer von Bass Pro Shops. "Die Stones sind die kultigste Rock'n'Roll-Band aller Zeiten, und wir wissen, dass sie eine bemerkenswerte Show abliefern werden, die niemand je vergessen wird! Ihr Erscheinen wird ein Teil der Geschichte dieses schönen Berges in den Ozarks werden."

Thunder Ridge ist ein Weltklasse-Ziel, das von Legenden des Rock bewundert wird.

Vertreter der Rolling Stones haben Thunder Ridge durch den Besuch des ausverkauften Garth Brooks-Konzerts im September 2022 erkundet. Nach dem Besuch der Show meldete das Vorabteam zurück, dass Thunder Ridge einer der außergewöhnlichsten und schönsten Veranstaltungsorte sei, den sie je gesehen hätten.

Eine legendäre Nacht der Unterhaltung begann mit einem Angelausflug mit zwei der führenden Naturschützer unserer Zeit.

Eine Partnerschaft zwischen den Rolling Stones, den Ozarks und Johnny Morris ist etwas, das nur wenige erwartet hätten; aber in Wirklichkeit ist dies eine Beziehung, die seit Jahrzehnten besteht. Vor mehr als 20 Jahren feierte der bekannte Stones-Keyboarder und Pianist Chuck Leavell zusammen mit Johnny Morris die Eröffnung eines Bass Pro Shops in der Nähe von Chucks Heimat in Macon, Georgia. Aus dieser gemeinsamen Erfahrung heraus entwickelten Johnny und Chuck eine besondere Freundschaft, die auf Naturschutz, der Liebe zur Natur und einigen bemerkenswerten gemeinsamen Angelabenteuern beruhte. Und jetzt geht ihr Abenteuer mit einem Konzert weiter, das es so in den Ozarks noch nie gegeben hat.

Als bekannter Naturschützer ist Chuck Leavell einer von nur drei Empfängern der Auszeichnung "Honorary Forest Ranger" des U.S. Forest Service und wurde außerdem in der Vergangenheit mit dem "National Outstanding Tree Farmer" ausgezeichnet. Johnny Morris ist ebenfalls eine Legende im Naturschutz und wurde mit der angesehenen Audubon-Medaille ausgezeichnet, die von vielen als die höchste Auszeichnung im Naturschutz angesehen wird. In der 114-jährigen Geschichte von Audubon gab es nur 57 Empfänger für diese prestigeträchtige Auszeichnung.

Ehrfurcht gebietender, naturnaher Unterhaltungsort.

Das Konzert der Rolling Stones in der Thunder Ridge Nature Arena unterstreicht Johnnys Engagement, einen der besten Veranstaltungsorte für Freiluftunterhaltung in Nordamerika zu schaffen und die Schönheit seiner geliebten Ozarks mit anderen für kommende Generationen zu teilen. Es ist mehr als nur ein Ort für spektakuläre Konzerte, Rodeos und Kongresse. Das Anwesen wurde in eine gemeinnützige Stiftung eingebracht, und alle Einnahmen aus Veranstaltungen in der Arena werden zur weiteren Verbesserung der Einrichtungen und zur Unterstützung des Naturschutzes verwendet.

Thunder Ridge befindet sich auf etwa 1.200 Acres in der Nähe von Ridgedale und grenzt an die Bass Pro Shops Big Cedar Lodge. Das Land wurde ursprünglich von Johnny Morris vor etwa 30 Jahren erworben. In den letzten zehn Jahren hat es große Veranstaltungen beherbergt, darunter Konzerte von Garth Brooks, Hank Williams Jr., Chris Janson, Dierks Bentley, Tracy Lawrence und anderen großen Künstlern.

Außerdem fanden hier Flugshows, Heißluftballon-Shows, die U.S. Open Bowfishing Championship, das U.S. Open National Bass Tournament, der National 4-H Youth Council, Rodeos, Kongresse, Symposien und Sonderveranstaltungen statt und auch in den kommenden Jahren werden hier naturbezogene Aktivitäten für alle Altersgruppen und Interessen stattfinden.

Thunder Ridge ist das jüngste Juwel in der stolzen Tradition der Big Cedar Lodge, Gastfreundschaft und Unterhaltungserlebnisse von Weltklasse zu bieten, die eine Vielzahl von Freizeitmärkten umfassen.

Die Vision für die Zukunft ist es, weiterhin eine Vielzahl von Weltklasse-Veranstaltungen im Freien auszurichten. Der Auftritt der Rolling Stones ist nur das letzte in einem Sommer voller großer Konzerte, die bereits für Thunder Ridge angekündigt wurden. Dieses Programm umfasst:

25. Mai Morgan Wallen

13. Juni Chris Stapleton

15. Juni Fuerza Regida

21. Juli The Rolling Stones

27. Juli Luke Bryan

31. Aug. Slightly Stoopid Dirty Heads w HIRIE

8. Sept. Imagine Dragons

21. Sept. Pitbull

Mehr als sechs Jahrzehnte Rock'n'Roll-Könige.

In den letzten 60 Jahren haben The Rolling Stones, angeführt von Sänger Mick Jagger und Gitarrist Keith Richards, die Rock-and-Roll-Bewegung definiert. Die Gruppe hat schätzungsweise 250 Millionen Alben verkauft und gehört damit zu den meistverkauften Musikern aller Zeiten.

Die Stones haben 30 Studioalben, 23 Live-Alben und 12 offizielle Kompilationsalben veröffentlicht. CNN bezeichnete sie als "den mit Abstand erfolgreichsten Act der heutigen Rockmusik" Die mit einem Grammy ausgezeichnete Band wurde 1989 in die Rock Roll Hall of Fame und 2004 in die U.K. Music Hall of Fame aufgenommen und wurde von den Musikindustrie-Beobachtern Billboard Magazine und Rolling Stone Magazine als eine der größten Bands aller Zeiten eingestuft.

Mit dieser Tournee unterstützen sie die Veröffentlichung ihres vielbeachteten Albums Hackney Diamonds aus dem Jahr 2022, das von Fans und Musikkritikern überall begeistert aufgenommen wurde.

Über die Thunder Ridge Nature Arena

Die Thunder Ridge Nature Arena ist ein atemberaubendes Freiluft-Amphitheater im Herzen der Ozarks in Ridgedale, Missouri, nur ein paar Meilen südlich von Branson. Der Veranstaltungsort befindet sich auf über 1.200 Hektar Land, das dem Naturschutz gewidmet ist, und bietet einen atemberaubenden Blick auf den Table Rock Lake und die Boston Mountains in Arkansas. Die Thunder Ridge Nature Arena ist Teil der Johnny Morris Conservation Foundation, die sich für den Erhalt und die Förderung der natürlichen Schönheit der Ozarks einsetzt. Der gesamte Erlös der Veranstaltung fließt direkt in die Naturschutzbemühungen zum Schutz des Landes, der Tierwelt und der natürlichen Lebensräume der Ozark-Region.

