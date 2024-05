AgroAmerica, ein vertikal integriertes Familienunternehmen und weltweiter Anbieter von nachhaltigen Lebensmitteln und Zutaten, erreicht dieses Jahr einen wichtigen Meilenstein. AgroAmerica startet PlanetA eine ambitionierte neue Nachhaltigkeitsstrategie, die darauf ausgerichtet ist, konkrete Veränderungen anzustoßen und die Paradigmen nachhaltiger Lebensmittelsysteme neu zu definieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240523307241/de/

PlanetA Sustainability Strategy (Photo: Business Wire)

PlanetA ist die Kombination aus der Essenz von AgroAmerica mit einem starken Fokus auf den Planeten und spiegelt das starke Engagement des Unternehmens für nachhaltige Praktiken wider. Der Strategie liegt die Idee zugrunde, dass die Erde unser einziges Zuhause ist und jeder für sie verantwortlich ist. Sie unterstreicht den Aktionsplan von AgroAmerica, um unseren Planeten als unsere gemeinsame Heimat zu schützen.

Unter der visionären Führung des CEO von AgroAmerica, Fernando Bolaños, bricht das Unternehmen mit PlanetA auf eine transformative Reise auf. Im Mittelpunkt der umfangreichen Strategie stehen wichtige Probleme, die über spezifische, zeitlich definierte Ziele gelöst werden sollen. "Wir sind fest dazu entschlossen, einen greifbaren Unterschied zu machen und neue Maßstäbe dafür zu setzen, was ein nachhaltiges Lebensmittelsystem wirklich ausmacht", so Bolaños.

Obgleich AgroAmerica anerkennt, dass Wachstum und Rentabilität wichtige Säulen des Erfolgs sind, unterstützt das Unternehmen eine Perspektive, die über den reinen finanziellen Vorteil hinausreicht. "Aus unserer Sicht liegt der wahre Erfolg in der Integration von Wirtschaftswachstum, Umweltmanagement und sozialer Verantwortung. Unser Ziel reicht über die Neutralität hinaus. Wir streben eine Nettopositivität an und wollen durch unsere Handlungen nicht nur abmildern, sondern aktiv zu einem blühenden Planeten beitragen", erklärt Javier Aguirre, Chief Sustainability Officer von AgroAmerica.

AgroAmerica, das sich dem Netto-Null-Ziel verpflichtet hat, gilt als einer der Vorreiter in der Region. Im Einklang mit den wissenschaftsbasierten Reduktionszielen der SBT-Initiative ist das Unternehmen dazu entschlossen, seine Kohlenstoffemissionen zu senken und eine nachhaltigere Zukunft zu fördern.

In einem wegweisenden Pilotmodell nimmt AgroAmerica eine Pionierrolle bei der Einführung regenerativer Landwirtschaftsmethoden in seinen Betrieben ein. In enger Kooperation mit internationalen NGOs und der Wissenschaft entwickeln das Unternehmen derzeit ein Produktionsmodell, das die Regeneration der Umwelt ermöglicht und zugleich eine landwirtschaftliche Produktivität gewährleistet.

Mit PlanetA bekräftigt AgroAmerica seine Führungsrolle beim Einsatz für mehr Nachhaltigkeit in der Lebensmittelbranche. Unter den rasch evolvierenden Marktbedingungen und vor dem Hintergrund zunehmender Komplexität und steigender Anforderungen sind Transparenz, vorausschauende Strategien, Verantwortungsbewusstsein und Vertrauen heute wichtiger als je zuvor. Angesichts dieser Herausforderungen verkörpert PlanetA das Versprechen von AgroAmerica, sich als führendes Unternehmen für verantwortungsvolle Geschäftspraktiken einzusetzen und den Planeten als unsere gemeinsame Heimat zu schützen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240523307241/de/

Contacts:

Susana Pérez

Communications and PR Manager

sperez@agroamerica.com

(+502) 5554-8774