Manche Storys brauchen etwas länger, bis sie am Kapitalmarkt zünden. Aber wenn es dann soweit ist, geht es umso rasanter nach oben. So gehört M1 Kliniken mit einer Performance seit Jahresbeginn von bislang knapp 70 Prozent momentan zu den Top 20 der knapp 650 Aktien aus der Datenbank von boersengefluester.de. Derart viel Kurspower hat die ... The post M1 Kliniken: Beauty-Aktie mit Traumchart appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...