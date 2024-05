Genügend NAHRUNG für ALLE...: ESSEN geht uns alle an! Mit diesem Unternehmen ERNTEERTRÄGE SICHERN und zugleich HOHE KURSGEWINNE einfahren!

Anzeige / Werbung

In einer Welt, in der die Landwirtschaft immer mehr in den Fokus rückt, da die Nachfrage nach Lebensmitteln immer weiter ansteigt, sollten Investoren hellhörig werden. Denn hier kann man massig Geld verdienen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Kalidünger, auch bekannt als Potash, ist ein unverzichtbarer Bestandteil in der modernen Landwirtschaft. Dieser mineralische Dünger liefert wichtige Nährstoffe, die für das Wachstum und die Entwicklung von Pflanzen entscheidend sind. Kalium, der Hauptbestandteil von Kalidünger, spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulierung des Wasserhaushalts und der Photosynthese in Pflanzen. Es hilft den Pflanzen, Wasser und Nährstoffe effizient zu nutzen, was zu einem gesunden Wachstum und einer verbesserten Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten und Umweltstress führt.

Die Bedeutung von Kalidünger erstreckt sich über verschiedene Kulturen und geografische Regionen. Er ist besonders wichtig für den Anbau von Nutzpflanzen wie Getreide, Obst, Gemüse und Hülsenfrüchten. Darüber hinaus trägt Kalidünger zur Verbesserung der Qualität und Erträge von Feldfrüchten bei, was wiederum die Ernährungssicherheit auf globaler Ebene unterstützt. Ein Mangel an Kalium kann zu erheblichen Ernteausfällen führen und die landwirtschaftliche Produktivität beeinträchtigen. Daher ist die rechtzeitige und ausgewogene Anwendung von Kalidünger von entscheidender Bedeutung für Landwirte auf der ganzen Welt.

Die Verfügbarkeit von Kalidünger hängt weitgehend von natürlichen Kalivorkommen ab, die in verschiedenen Teilen der Welt vorkommen. Hauptproduzenten von Kalidünger sind derzeit Länder wie Kanada, Russland, Belarus und Deutschland. Angesichts der steigenden Weltbevölkerung und der wachsenden Nachfrage nach Nahrungsmitteln wird die Bedeutung von Kalidünger in der Landwirtschaft weiter zunehmen.

Es ist daher entscheidend, die nachhaltige Nutzung und Verfügbarkeit dieses wichtigen Rohstoffs sicherzustellen, um die Herausforderungen der globalen Ernährungssicherheit zu bewältigen.

Ein Unternehmen, dass sich dem gravierenden Problem der ausreichenden Nahrungsversorgung verschrieben hat, ist Millennial Potash (WKN: A3DXEK). Dieses Unternehmen treibt in Siebenmeilenstiefeln sein Weltklasse "Banio'-Projekt in Gabun, Westafrika, voran und ist für uns ein potenzielles Übernahmeziel. Auch die Analysten von Fundamental Research mögen Millennial Potash, und vergeben ein sehr hohes Kursziel!

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Millennial Potash (WKN: A3DXEK)) -

Im Herzen des kaliumreichen Beckens in Gabun befindet sich das 1.238 Quadratkilometer große Ausnahme-Projekt "Banio', von Millennial Potash (WKN: A3DXEK). Dieses Projekt-Gebiet, auch für seine Ölvorkommen bekannt, hat bereits "Big Boys' wie Total, Shell, Fortescue und Eramet angelockt. Millennial Potash reiht sich mit seinem "Banio'-Projekt also in eine illustre Liga ein. Zurecht, denn erst jüngst präsentierte das Unternehmen sehr beeindruckende wirtschaftliche Projekt-Kennzahlen, die sogar die Analysten von Fundamental Research steil gingen ließen und sie daraufhin kurzerhand ihr Kursziel um nahezu 50 % "hochgeschraubt" haben!

Kursziel-Explosion!

Fundamental Research sieht jetzt rund 425 % Kurspotenzial!!!

Quelle: Fundamental Research & JS Research

Die Analysten der renommierten Fundamental Research Corp. haben aufgrund der herausragenden Vorwirtschaftlichkeitsberechnung nicht nur ihre Kaufempfehlung bekräftigt, sondern auch gleich ihr vorheriges Kursziel von 1,02 CAD auf unglaubliche 1,52 CAD pro Aktie angehoben! Aktuell notiert die Millennial Potash (WKN: A3DXEK)-Aktie bei gerade einmal 0,29 CAD!!! Die Analysten sind der Meinung, dass die robusten "PEA'-Daten, angetrieben durch niedrige "CAPEX' und "OPEX', die Attraktivität des Projekts erheblich gesteigert hat und dessen Fähigkeit sowie Finanzierungsmöglichkeiten deutlich verbesserthaben. Da gehen wir mit!

Herausragend aufgestellt steht Millennial Potash (WKN: A3DXEK) nun direkt an der Schwelle zu einem bedeutenden Durchbruch und einer vielversprechenden Zukunft. Der Aktienkurs präsentiert sich in den vergangenen drei Monaten auffällig stark. Seit unseren Artikeln im Februar und März konnten Sie, sofern Sie uns gefolgt sind, schon schöne Kursgewinne einfahren. Aber das sollte erst der Anfang sein.

Quelle: WallstreetOnline.de (Stand 23.05.2024)

Für diejenigen die den Einstieg noch nicht gewagt haben bietet sich noch immer eine günstige Einstiegsgelegenheit. Denn mit seinem großen wirtschaftlich profitablen Projekt, kann dieses Unternehmen einen großen Beitrag zur weltweiten Kalium- und Nahrungsproduktion leisten, und ist unserer Meinung nach ein astreiner Übernahmekandidat, zu deutlich höheren Preisen!

Hohe Wirtschaftlichkeit, soweit das Auge reicht!

Die kürzlich veröffentlichte vorläufige wirtschaftliche Bewertung ("PEA') für das "Banio'-Projekt zeigt das enorme Potenzial.

Quelle: Millennial Potash

Basierend auf einer bisher 25-jährigen Lebensdauer der Mine ergab die "PEA' einen beeindruckenden "Net Present Value' mit einer 10 %igen Discount Rate (NPV10%) von rund 1,1 Mrd. US-Dollar und eine hohe interne Rendite ("IRR') von sagenhaften 33 %. Diese Zahlen basieren auf einem durchschnittlichen Preis von 387,- pro metrische Tonne Kaliumchlorid ("MOP').

Quelle: Millennial Potash

Das "Banio'-Projekt zeichnet sich durch vergleichsweise niedrige Betriebs- und Investitionskosten ("OPEX'/"CAPEX') aus, da die Lagerstätte für den Lösungsbergbau geeignet ist. Mit einer Ressourcenschätzung, die nur 1,5 % des gesamten Projektgebiets abdeckt, gibt noch enormes Potenzial für Ressourcenerweiterungen.

Die Mineralisierung erstreckt sich über eine Länge von 5 km, eine Breite von 3 km und eine Dicke von 0,2 km und wurde in Tiefen zwischen nur 230 m und 520 m unter der Oberfläche identifiziert. Im Vergleich zu Projekten in Saskatchewan, deren Kaliumschichten in Tiefen von 800 bis 1.500 m liegen, ist "Banio' deutlich flacher gelegen, was den Abbau erleichtert.

Umweltschonender Abbau!

Die "PEA' sieht vor, dass die angereicherte Sole, die durch Lösungsbergbau gewonnen wird, über Pipelines zu einer Verarbeitungsanlage in Mayumba transportiert wird, die sich 50 km nördlich des "Banio'-Projekts befindet.

Quelle: Millennial Potash

Dort wird die Sole durch Verdunstung, Kristallisation, Trocknung und Verdichtung zu granuliertem Dünger verarbeitet, der dann über den Tiefwasserhafen in Mayumba auf den Markt gebracht werden kann. In der "PEA' wird davon ausgegangen, dass Millennial Potash (WKN: A3DXEK) ein eigenes unabhängiges Kraftwerk bauen wird, um den Betrieb zu unterstützen.

Mit Vollgas "Banio' weiter vorantreiben!

Noch in der zweiten Jahreshälfte plant Millennial Potash (WKN: A3DXEK) eine aktualisierte Ressourcenschätzung vorzulegen, der dann ingenieurtechnische Studien für die Machbarkeitsstudie folgen sollen.

Quelle: Millennial Potash

Zudem sollen erste Testarbeiten und weitere Erkundungsprogramme durchgeführt werden.

Zukünftige Kunden!

Die Zielmärkte für das gewonnene Potash aus "Banio' sind zunächst Brasilien und Afrika, aber aufgrund der genialen Lage können sehr einfach per Seeweg viele andere Märkte bedient werden. Brasilien, quasi gegenüberliegend vom "Banio'-Projekt, bezieht derzeit 95 % seines Bedarfs an Kaliumchlorid aus Kanada, Russland und Belarus.

Quelle: Millennial Potash

Mit einem wachsenden globalen Bedarf an Nahrungsmitteln wird die Nachfrage nach hochwertigen Düngemitteln wie dem von "Banio' mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit steigen müssen.

Quelle: https://www.rohstoff-tv.com

Fazit: Baldige Produktionsaufnahme sollte schon bald potenzielle Übernehmer auf den Plan rufen!

Insgesamt ist Kalidünger ein unverzichtbarer Bestandteil für eine nachhaltige und produktive Landwirtschaft. Seine Bedeutung als Quelle lebenswichtiger Nährstoffe für Pflanzen unterstreicht die Notwendigkeit einer verantwortungsvollen Nutzung und Investitionen in neue Kali-Projekte. Und genau dazu bietet sich Millennial Potash (WKN: A3DXEK) sein "Banio' an, da dieses fortgeschrittene Projekt bereits innerhalb der kommenden drei bis vier Jahre in die Produktion gehen kann, was im Bergbausektor sehr schnell ist. Und das alles zu vergleichsweise geringen Anfangsinvestitionen von 480 Mio. US-Dollar und Betriebskosten von nur 61,- US-Dollar pro Tonne, dank seiner Eignung für Lösungsabbau.

Zusätzliches erhebliches Potenzial zur Ressourcenausweitung ist obendrein vorhanden, da die derzeitige Ressourcenschätzung sich auf gerade einmal 1,5 % des Projektgebiets erstreckt. Millennial Potash (WKN: A3DXEK) plant eine Ressourcenaktualisierung in der zweiten Jahreshälfte, was weitere positive Entwicklungen erwarten lässt. Die kürzlich veröffentlichte "PEA' hat das Interesse der Investoren geweckt und das Potenzial dieses Projekts hervorgehoben. Mit einem erhöhten Kursziel und der "BUY'-Empfehlung von Fundamental Research stehen die Zeichen gut für eine erfolgreiche Zukunft für Millennial Potash (WKN: A3DXEK) und seine Investoren. Sein Sie dabei, bei einem Investment das die Welt ernährt und Ihnen dabei satte Renditen einspielt!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Millennial Potash, Fundamental Research Corp., Rohstoff-TV, eigene Daten und Research; Bildquellen Millennial Potash, Intro-Bild: stock.adobe.com

