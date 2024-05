DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

5G-NETZ - Bei einem Treffen von Innenministerin Nancy Faeser (SPD), Digitalminister Volker Wissing (FDP), Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck (beide Grüne) sollen sich die bislang unversöhnlichen Seiten innerhalb der Regierung in der Frage, bis wann kritische Bauteile des chinesischen Konzerns Huawei im deutschen Mobilfunknetz verboten sein sollen, aufeinander zubewegt haben. Eine Entscheidung könne noch vor der parlamentarischen Sommerpause bekannt gegeben werden, hieß es. Als wahrscheinlich gilt, dass der vom Bundesinnenministerium zunächst gewünschte Zeitplan für ein Verbot kritischer Komponenten im 5G-Netz teils gelockert wird. (Süddeutsche Zeitung)

VERBRENNER-AUS - Gut zwei Wochen vor der Europawahl starten CDU und CSU eine große Abstimmungskampagne gegen das ab 2035 geplante Aus für Neuwagen mit Verbrennermotor. Wie die Bild-Zeitung berichtet, können Wahlberechtigte ab Freitagmittag digital gegen das Verbrenner-Aus abstimmen. Dafür haben CDU und CSU eine spezielle Internetseite eingerichtet. Zu Bild sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann: "Wir stellen in Deutschland die effizientesten Motoren der Welt her. Das Verbrenner-Aus schadet dem Wohlstand in unserem Land. Es sägt am Ast, auf dem wir sitzen." Klimaneutralität sei nur mit Technologieoffenheit zu erreichen. (Bild)

ESG-BERICHTERSTATTUNG - Die Auskunftei Schufa und die Prüfungsgesellschaft Deloitte haben sich zusammengetan, um Unternehmen und Investoren bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung zu unterstützen. Hintergrund ist die Vorgabe der EU, dass immer mehr Firmen einen Nachhaltigkeitsbericht vorlegen müssen. Die Schufa bietet ein Datentool als Dienstleistung für die ESG-Berichterstattung von Banken und Unternehmen in Deutschland an. Die Anwendung ermögliche es, die Berichtspflichten aus der EU-Taxonomieverordnung und der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zu erfüllen. (Börsen-Zeitung)

