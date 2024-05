Der chinesische E-Commerce-Riese meldete für das erste Quartal einen Gewinn je Aktie von umgerechnet 2,88 $ bei einem Umsatz von 12,1 Mrd. $. Mit 185 % Gewinnwachstum bzw. 120 % Umsatzplus liegt die Temu-Mutter deutlich über dem Analystenkonsens. Das Wachstum zieht wieder an, obwohl es der Wirtschaft in China noch an Kraft fehlt. Über die Temu-Plattform werden vor allem Artikel mit Rabatt angeboten, was für Kundenzustrom sorgt. Mit einem KGV 13 bis 17 ist die Aktie etwas höher als der Branchenschnitt bewertet, was insbesondere am Erfolg von Temu liegt. Der Online-Händler zählt zu den unmittelbaren Profiteuren, wenn Chinas Wirtschaft das Wachstum wieder beschleunigt.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken