© Foto: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt



Die von KI angetriebene Übersetzungs-Plattform DeepL hat sich in einer Finanzierungsrunde frisches Kapital gesichert. Dadurch hat sich die Bewertung des Einhorns in 15 Monaten verdoppelt.Der Kölner Online-Übersetzungsdienst DeepL hat eine frische Finanzierungsrunde in Höhe von 300 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Diese Entwicklung unterstreicht das anhaltende Vertrauen der Investoren in den KI-Sektor. Die Finanzierungsrunde wurde von der Risikokapitalfirma Index Ventures angeführt und erhöhte die Bewertung von DeepL auf 2 Milliarden US-Dollar. Zu den neuen Investoren gehörten ICONIQ Growth und Teachers' Venture Growth, während sich bestehende Investoren wie IVP, Atomico und WiL ebenfalls …