Phantom überholt Paypal - Krypto am Vormarsch!

Es sind aufregende Zeiten am Kryptomarkt. Nachdem erst im Januar dieses Jahres Spot Bitcoin ETFs in den USA zugelassen wurden, gab es gestern auch grünes Licht für Ethereum ETFs. Kryptowährungen kommen also nach und nach an der Wall Street an und auch im Alltag finden sie offenbar immer mehr Anklang. Zumindest Solana (SOL), wenn man sich die Entwicklungen im Google Play Store anschaut. Dort wird die Phantom Wallet inzwischen öfter heruntergeladen als Paypal.

Phantom überholt Paypal

Phantom ist für Solana das, was Metamask für Ethereum ist. Eine selbstverwaltete Wallet, mit der User SOL und SPL Token senden, empfangen und verwalten können. Die digitale Brieftasche im Solana-Ökosystem, wenn man so will. Paypal ist dagegen ein weltweit führendes Unternehmen, wenn es um Online-Zahlungen geht. Paypal dürfte weit mehr Menschen ein Begriff sein als Phantom. Dennoch ist es zwischen den beiden Apps nun zum Machtwechsel gekommen. Zumindest im Google Play Store.

https://twittter.com/DegenerateNews/status/1793713021514321989

Schaut man sich dort die Top Apps in der Kategorie "Finanzen" an, belegt die Phantom Wallet inzwischen Platz zwei, was eine beeindruckende Leistung ist. Verglichen mit herkömmlichen Online-Zahlungen ist die Anzahl der Menschen, die Kryptowährungen nutzen, immer noch gering. Das scheint sich inzwischen aber nach und nach zu ändern. Die Tatsache, dass Bitcoin erst kürzlich ein neues Allzeithoch erreicht hat, dürfte unter anderem dazu beitragen.

Solana-Ökosystem wächst

Das Solana-Ökosystem wächst inzwischen in rasantem Tempo. Das zeigen nicht nur die Zahlen der täglich aktiven Wallets und das Transaktionsvolumen, auch in allen anderen Bereichen überzeugt die Highspeed Blockchain. Während es für Entwickler noch bis vor kurzem nur eine Wahl gegeben hat, wenn sie wirklich etwas Großes bauen wollten, ist Solana inzwischen immer öfter die Blockchain, auf die Entwickler setzen, da inzwischen auch hier eine breite Masse angesprochen wird. Auch Meme Coins werden immer häufitger auf Solana gelauncht und erreichen dabei auch oft Bewertungen von hunderten Millionen bis hin zu Milliarden Dollar.

(Top Meme Coins auf Solana - Quelle: Coinmarketcap)

Der Erfolg von BONK, der im Dezember letzten Jahres erstmal die Milliarden Dollar Marke überschritten hat, hat einen regelrechten Hype um Solana-basierte Meme Coins ausgelöst, die immer öfter Renditen von tausenden Prozent in kürzester Zeit einbringen können. Mit Sealana ($SEAL) steht bereits der nächste Meme Coin in den Startlöchern, bei dem das gelingen könnte.

Hype um Sealana ($SEAL)

Sealana ist ein neuer Meme Coin auf der Solana Blockchain, bei dem Anleger derzeit noch die Möglichkeit haben, schon vor einer potenziellen Kursexplosion zu investieren, da die $SEAL-Token derzeit noch im Initial Coin Offering (ICO) angeboten werden. Dabei handelt es sich um eine Gelegenheit, einen Coin noch vor dem Listing an den Kryptobörsen zum Fixpreis zu kaufen, während es anschließend schnell zu einer Kursexplosion kommen kann. Die Tatsache, dass Investoren schon während des Vorverkaufs Token im Wert von über 2,5 Millionen Dollar gekauft haben, führt Analysten zu der Annahme, dass der Coin beim Launch schnell um das 10-fache steigen könnte.

($SEAL Initial Coin Offering - Quelle: Sealana Website)

Um am Vorverkauf teilzunehmen, können Interessenten SOL mit Phantom oder einer anderen selbstverwalteten Wallet an die auf der Website angegebene Adresse senden. Alternativ kann auch das Widget auf der Website genutzt werden, um $SEAL mit SOL, BNB oder ETH zu kaufen. Die $SEAL-Token erhält man dafür, sobald der Vorverkauf abgeschlossen ist, per Airdrop.

