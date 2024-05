Solana crasht, während Sealana (SEAL) abhebt

Die Auswirkung der Zulassung der Spot Ethereum ETFs auf den Markt hätten sich einige Anleger wohl anders vorgestellt. Obwohl die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC die börsengehandelten Fonds für Ethereum gestern genehmigt hat, was bis vor kurzem noch als undenkbar galt, bleibt die Reaktion der Marktteilnehmer aus. Zumindest fürs Erste. Viele Coins haben in den letzten 24 Stunden Verluste eingebracht, obwohl sich die guten Nachrichten häufen. Darunter auch Solana. Beim neuen Meme Coin Sealana ($SEAL) will man davon nichts wissen. Hier explodiert die Nachfrage, sodass erwartet wird, dass der Kurs bald um ein Vielfaches steigt.

Korrektur bei Solana

Für Solana (SOL) scheint es in letzter Zeit keine klare Richtung zu geben. Nach einem Anstieg auf knapp 210 Dollar kam es zu einer Korrektur auf unter 120 Dollar und nun eigentlich wieder zur Erholung. In den letzten 24 Stunden gibt der SOL-Kurs aber erneut um mehr als 5 % nach und lässt sich damit von einigen Altcoins abhängen, die besser performt haben.

(SOL Kursentwicklung - Quelle: Coinmarketcap)

Auf Wochensicht liegt SOL gerade einmal mit 2,7 % im Plus, während Konkurrent Ethereum (ETH) mit einem Plus von über 25 % überzeugt. Eine Entwicklung, die sich in nächster Zeit auch häufiger zeigen könnte, da davon auszugehen ist, dass durch die Spot Ethereum ETFs in naher Zukunft Milliarden Dollar in ETH fließen dürften, während es für Solana (noch) keine ETFs gibt.

Die Schwäche von Solana zieht auch die meisten großen Meme Coins, die auf der Highspeed Blockchain basieren, mit nach unten. Der WIF-Kurs ist in den letzten 24 Stunden um mehr als 6 % eingebrochen und in den letzten Wochen konnte Dogwifhat auch nicht mehr mit PEPE mithalten, der auf Ethereum basiert und WIF nun meilenweit hinter sich gelassen hat. Auch Book of Meme (BOME) und weitere Solana-basierte Token notieren heute tiefer. Anders sieht es dagegen bei Sealana ($SEAL) aus. Hier explodiert die Nachfrage in den letzten Tagen.

Über 2,5 Millionen Dollar für Sealana

Sealana ($SEAL) ist ein Meme Coin, der ebenfalls auf Solana basiert und an den Trend anknüpft, der durch Book of Meme (BOME) ausgelöst wurde. BOME wurde nach einem kurzen Initial Coin Offering an den Kryptobörsen gelistet und hat denjenigen, die am ICO teilgenommen haben, innerhalb kürzester Zeit Renditen von mehr als 30.000 % eingebracht, da der Meme Coin schon nach zwei Tagen auf eine Marktkapitalisierung von über 1,5 Milliarden Dollar gestiegen ist. Danach waren auch andere Meme Coins wie SLERF und SLOTH mit diesem Konzept sehr erfolgreich und nun offenbar auch der neue Sealana ($SEAL).

($SEAL Initial Coin Offering - Quelle: Sealana Website)

Schon in der Vorverkaufsphase haben Investoren über 2,5 Millionen Dollar für $SEAL-Token ausgegeben und die hohe Nachfrage während des Presales deutet darauf hin, dass es sich hier um den nächsten Coin handeln könnte, der nach dem Vorverkauf durch die Decke geht. Wer sich am ICO beteiligen möchte, kann SOL an die Adresse senden, die auf der Website angegeben ist, oder das Widget auf der Website nutzen, um $SEAL mit SOL, ETH oder BNB zu kaufen. Die Token erhält man dafür beim Launch per Airdrop, sobald der Vorverkauf abgeschlossen ist.

