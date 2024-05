Anleger, die in den beliebten Weltindex MSCI World investieren, erfassen damit künftig erstmals auch das Kryptosegment. Denn zum 31. Mai zieht der Software-Entwickler Microstrategy in den MSCI World ein. Die US-Firma zählt zu den weltgrößten Bitcoin-Anlegern und ist in rund ein Prozent des gesamten Umlaufvolumens der Kryptowährung investiert. Die Neuaufnahme von Microstrategy hat der weltgrößte Indexanbieter Morgan Stanley Capital International (MSCI) jetzt nach der turnusmäßigen Quartalsüberprüfung ...

