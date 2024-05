2G Energy hat nach Darstellung von SMC-Research den Umsatz im ersten Quartal trotz eines hohen Referenzwertes aus 2023 weiter gesteigert und das Ergebnis deutlich verbessert. SMC-Analyst Holger Steffen sieht die Gesellschaft auf einem dynamischen Wachstumspfad, der ein attraktives Aufwärtspotenzial für die Aktie biete.

2G Energy sei laut SMC-Research ein sehr guter Start in das neue Geschäftsjahr gelungen. Trotz eines sehr hohen Vergleichswerts aus dem ersten Quartal 2023, das, anders als das Berichtsquartal, von einem hohen Auftragsüberhang profitiert habe, habe der Umsatz um 1,0 Mio. Euro auf 69,5 Mio. Euro gesteigert werden können. Noch bemerkenswerter sei aber die Entwicklung des EBIT, das in den ersten drei Monaten üblicherweise relativ niedrig ausfalle, dieses Mal aber mit 0,9 Mio. Euro klar positiv ausgefallen sei (Vorjahr: -0,2 Mio. Euro).

Damit sei eine gute Grundlage geschaffen worden, um die Jahresprognose zu erfüllen, die bei einem Umsatz von 360 bis 390 Mio. Euro (Vorjahr: 365 Mio. Euro) eine Verbesserung der EBIT-Marge von 7,6 Prozent auf 8,5 bis 10 Prozent vorsehe. Im nächsten Jahr solle sich der Wachstumsprozess mit einem weiteren Erlösanstieg auf 390 bis 450 Mio. Euro fortsetzen.

Basis dieser Erwartungen seien zahlreiche Wachstumstreiber, u.a. ein starker Auftragseingang in den USA, eine positive Entwicklung in Deutschland, eine sehr gut gefüllte Pipeline in Asien und der Auf- und Ausbau des Geschäfts mit Großwärmepumpen und Demand-Response-Motoren.

Die Quartalsergebnisse haben die Erwartungen der Analysten voll erfüllt, insgesamt sehen sie das Unternehmen auf einem dynamischen Expansionspfad. Bei unveränderten Schätzungen taxieren sie das Kursziel dank der aussichtsreichen Wachstumsperspektiven weiterhin auf 34,00 Euro, was trotz der zuletzt positiven Kursentwicklung nach wie vor ein attraktives Aufwärtspotenzial biete. Auf dieser Basis bekräftigen die Analysten ihre Einstufung mit "Buy".

