NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Generali von 22,00 auf 22,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Italiener blieben auf einem guten Weg in Richtung Jahresziele, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie zum Versicherer./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2024 / 12:46 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2024 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0000062072

