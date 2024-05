Diese Entwicklung kann sich durchaus sehen lassen: So hat die Deutsche Post beziehungsweise die DHL Group drei Jahrzehnte nach der Eröffnung ihres ersten Paketzentrums die Sendungsmenge mittlerweile mehr als verdoppelt. Nachdem es im Jahre 1994 zunächst noch 2,5 Millionen Pakete pro Werktag waren, so liegt diese Zahl inzwischen bei satten 6,3 Millionen. Am 26. Mai 1994 hatte der DAX-Konzern sein erstes Paketzentrum in Hagen (NRW) in Betrieb genommen und bis Mitte 1995 bundesweit 32 weitere Standorte ...

