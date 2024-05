DJ Britische Wettbewerbsaufsicht CMA prüft Roche-LumiraDx-Deal

Von Michael Susin

LONDON (Dow Jones)--Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde CMA hat eine Prüfung der Übernahme von "Point-of-Care"-Diagnostik-Plattformen von LumiraDx durch den Pharmakonzern Roche eingeleitet. Die Behörde teilte mit, sie prüfe ob die Transaktion den Wettbewerb beeinträchtigen könnte und habe bis zum 19. Juli Zeit, in der ersten Phase eine Entscheidung zu treffen.

Beide Unternehmen waren nicht umgehend für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die CMA hatte vor vier Tagen um Stellungnahmen aller interessierten Parteien gebeten, um sich ein Bild von der Transaktion machen zu können, zu dem Zeitpunkt aber noch keine formelle Untersuchung eingeleitet. Unter "Point-of-Care Testing" (POCT) versteht man die Durchführung diagnostischer Tests in unmittelbarer Nähe zum Patienten, zum Beispiel auf einer Krankenstation oder in einem Notarztwagen, anstatt in einem Zentrallabor.

