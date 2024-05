Holcim: Breakout-Setup beim Schweizer Zementhersteller!

Rückblick

Die Holcim-Aktie konnte im vergangenen Halbjahr rund 26 Prozent zulegen. Die Seitwärtsrange der letzten Tage formiert ein sauberes Breakout-Setup. Beim Überschreiten des Allzeithochs vom März würde das Wertpapier den bestehenden Aufwärtstrend bestätigen.

Holcim-Aktie: Chart vom 23.05.2023, Kürzel: HOLN, Kurs: 79.40 CHF, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Sofern die Bullen weiter an Bord bleiben, dürfte die Holcim-Aktie das zuvor genannte Allzeithoch bald wieder hinter sich lassen. Das Überschreiten der Widerstandslinie wäre unser entsprechendes Kaufsignal.

Mögliches bärisches Szenario

Aufgrund der allgemeinen Börsenschwäche in den Sommermonaten sollten wir uns auch bei Holcim nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen und bei Zeichen der Schwäche - zum Beispiel in Form des Unterschreiten der unteren gelben Markierung - die Notbremse ziehen und auf neue Einstiegssignale warten.

Meinung:

Der Schweizer Zement- und Baustoffkonzern verzeichnete im Jahr 2023 einen Umsatzrückgang von 7.5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 27 Milliarden CHF (28,3 Milliarden Euro). Dieser Rückgang ist jedoch hauptsächlich auf den Verkauf der Zementgeschäfte in Indien und Brasilien zurückzuführen. Zusätzlich belastete die Stärke des Schweizer Frankens die Erlöse. Bereinigt um Sondereffekte stieg der operative Gewinn (EBIT) im vergangenen Jahr leicht auf den Rekordbetrag von 4.76 Milliarden CHF an. Der Nettogewinn ging hingegen von 3.3 Milliarden CHF im Vorjahr auf 3.06 Milliarden CHF zurück. 2022 hatten Firmenverkäufe, wie z.B. in Indien und Brasilien, die Unternehmenskasse mit Milliardenbeträgen aufgefüllt. Mit diesen Ergebnissen übertraf der Konzern die Analystenschätzungen geringfügig. Generell bleiben wir für die Holcim-Aktie bullisch gestimmt, auch wenn die Konjunktur derzeit keine Bäume ausreißt und die energieintensive Zementherstellung mit den entsprechenden Kohlendioxid-Emissionen vor großen Herausforderungen steht.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 44.42 Mrd. CHF

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 101.37 Mio. CHF

Meine Meinung zu Holcim ist bullisch.

Veröffentlichungsdatum: 24.05.2024

