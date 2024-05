DJ EUREX/Renten-Futures auf allen Laufzeiten im Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Minuszeichen auf allen Laufzeiten zeigen die deutschen Renten-Futures am Freitagmorgen. Nach der Volatilität des Vortages sind Händler gespannt auf die weitere Entwicklung. Zweifel an einer EZB-Zinssenkung dürfte es eigentlich nicht geben, die am Vortag aufgekommenen Zinssorgen seien eine reine US-Entwicklung. Allerdings dürfte ein Sprung der vielbeachteten 10-jährigen US-Staatsanleihen über die Marke von 4,50 Prozent erfolgen, dann könne es auch bei europäischen Rentenpapieren zu weiteren Verkäufen kommen.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 17 Ticks auf 129,83 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,10 Prozent und das -tief bei 129,82 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 33.338 Kontrakte. Der Buxl-Futures sinkt um 28 Ticks auf 128,12 Prozent - der Bobl-Futures um 10 Ticks auf 116,09 Prozent.

May 24, 2024

