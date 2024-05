Ethereum vs Bitcoin: Wo werden die ETFs mehr bringen?

Gestern hat die SEC grünes Licht für Ethereum ETFs in den USA gegeben. Ein Schritt, der noch bis vor einer Woche als eher unwahrscheinlich galt. Gerüchte über eine mögliche Zulassung haben den ETH-Kurs schon vor der Genehmigung um mehr als 20 % steigen lassen. Nun heißt es warten, da die Ethereum-Fonds wohl erst in ein paar Wochen handelbar sein werden. Die Frage, die sich viele stellen, ist, ob die Ethereum ETFs genauso erfolgreich sein werden wie die von Bitcoin, oder den Erfolg vielleicht sogar übertreffen werden.

Bitcoin ETFs haben alle Erwartungen übertroffen

Nachdem Befürworter jahrelang darauf gewartet haben, ist es erst im Januar dieses Jahres zur Zulassung von Spot Bitcoin ETFs gekommen. Schnell hat sich gezeigt, dass sich das Warten gelohnt hat. Schon in den ersten Handelstagen wurden die Fonds für Milliarden von Dollar gehandelt und noch nie hat ein ETF so schnell die 10 Milliarden Dollar AUM Marke (Verwaltetes Vermögen, Assets under Management) so schnell überschritten wie der Bitcoin ETF von BlackRock.

937 financial institutions bought Bitcoin through the ETFs during Q1 2024



That's 10 times more institutional adoption than Gold



But "there is no institutional demand for $BTC " pic.twitter.com/C7tiSCa8pY - Quinten | 048.eth (@QuintenFrancois) May 16, 2024

In vielerlei Hinsicht haben die Krypto-Fonds sogar Gold ETFs übertroffen und inzwischen sind es Milliarden von Dollar, die durch die börsengehandelten Fonds in den Kryptomarkt gespült wurden. Die Messlatte liegt für Ethereum nun also extrem hoch.

Kann Ethereum mithalten?

Die Chancen, dass Ethereum an der Wall Street genauso gefragt sein wird wie Bitcoin, sind eher gering. Viele Anleger wollten einen Teil ihres Portfolios mit Krypto diversifizieren und das ist mit den Anteilen am Bitcoin ETF bereits geschehen. Allerdings sollte man nicht vergessen, dass viele aufgrund des hohen Energiebedarfs und der möglichen Auswirkungen auf die Umwelt nicht in Bitcoin investieren können oder wollen, wobei Ethereum als umweltfreundliche Alternative in Frage kommen würde. Viele Unternehmen können ein Investment in Bitcoin nicht mit ihren ESG Werten vereinbaren.

Ethereum hat schon im September 2022 den Mechanismus zur Konsensfindung von Proof of Work auf Proof of Stake umgestellt und damit den Energiebedarf um mehr als 99 % reduziert. Das macht Ethereum zur deutlich umweltfreundlicheren Alternative als Bitcoin, was auch bei einigen Größen der Wall Street gut ankommen dürfte. Außerdem ist die Marktkapitalisierung von Ethereum noch deutlich niedriger als die von Bitcoin, sodass hier auch schon weniger Kapital reicht, um den Kurs ähnlich stark zu beeinflussen.

(Ethereum Kursentwicklung im letzten Jahr - Quelle: Coinmarketcap)

Die Chancen stehen also gut, dass die ETFs zwar nicht ganz so erfolgreich sein werden wie die von Bitcoin, der ETH-Kurs nach der Markteinführung aber dennoch durch die Decke geht, ähnlich wie es bei Bitcoin danach zu beobachten war. Auch ein neues Allzeithoch dürfte dadurch in greifbare Nähe rücken.

Für diejenigen, die die Ereignisse am Markt verfolgen, könnte sich mit Ethereum nun also eine Gelegenheit ergeben, eine hohe Rendite zu erzielen, wodurch sich einmal mehr zeigt, wie wichtig es ist, sich umfassend zu informieren, um sich so einen Vorteil am Markt zu verschaffen. Eine Plattform, die das schon seit Jahren ermöglicht, ist 99Bitcoins. Kürzlich wurde mit $99BTC auch der Launch einer eigenen Kryptowährung angekündigt, die nun ebenfalls schon bald durch die Decke gehen könnte.

