Am Freitag zieht es den DAX deutlich nach unten - das steckt hinter dem Abverkauf und das macht Anlegern Sorgen. Außerdem im Fokus: Die Boeing-Aktie und Thyssenkrupp-Aktie. Nach seiner stabilen Vortagesverfassung hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag den Rückwärtsgang eingelegt. Der DAX verlor in den ersten Handelsminuten 0,83 Prozent auf 18 536,32 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochenverlust von rund einem Prozent an.Der MDax ...

Den vollständigen Artikel lesen ...