Hannover (www.anleihencheck.de) - Sowohl an den europäischen als auch amerikanischen Rentenmärkten drückten positive Stimmungsdaten auf die Kurse, so die Analysten der Nord LB.Nach den bereits veröffentlichten Zahlen zur Entwicklung der Konsumentenpreise in Japan werde heute noch auf die Angaben zum französischen Insee Unternehmensvertrauen und auf die Daten zu den Auftragseingängen für langlebige Gütern aus den USA zu achten sein. ...

