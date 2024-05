Vaduz (ots) -Am 22. und 23. Mai 2024 hat Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter in Leipzig am jährlich stattfindenden Gipfel des Internationalen Transport Forums (ITF) der OECD teilgenommen. Am Treffen konnten Verkehrsministerinnen und Verkehrsministern aus über 60 Ländern gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Privatwirtschaft über aktuelle Themen der Verkehrspolitik diskutieren. Fokusthemen des diesjährigen Forums waren die Herausforderungen auf dem Weg zu einer klimafreundlichen Mobilität sowie die Folgen von geopolitischen Krisen auf den Transportsektor und die Mobilität.Graziella Marok-Wachter nahm unter anderem an einer ministeriellen Diskussionsrunde zur Frage teil, wie der Wiederaufbau der ukrainischen Verkehrsinfrastruktur einerseits kurzfristig und andererseits langfristig unterstützt werden könne. Regierungsrätin Marok-Wachter unterstrich in diesem Zusammenhang die Bedeutung des Schadensregisters, welches im April 2024 in Den Haag während des liechtensteinischen Vorsitzes des Ministerkomitees des Europarats eröffnet wurde.Im Rahmen des ITF fand auch ein bilaterales Arbeitsgespräch mit dem norwegischen Verkehrsminister Jon-Ivar Nygård statt. Beim Arbeitsgespräch ging es unter anderem um die Umsetzung der EU-Richtlinie 2019/520 betreffend die Interoperabilität elektronischer Mautsysteme und die Erleichterung des grenzüberschreitenden Informationsaustauschs über die Nichtzahlung von Strassenbenutzungsgebühren.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur und JustizGeneralsekretariatT +423 236 64 42infrastruktur@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100919737