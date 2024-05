Die Aktie des mRNA-Spezialisten Moderna hat in den vergangenen Handelswochen eine beeindruckende Rally auf das Börsenparkett gezaubert. Selbst am gestrigen Handelstag, an dem viele Werte auf breiter Front in den USA gefallen sind, konnte sich der Biotech-Wert behaupten und sogar leicht im Plus schließen. DER AKTIONÄR fasst die Gründe für die Rally zusammen und blickt auf die nächsten bevorstehenden Meilensteine.Ausgehend vom 52-Wochen-Tief hat das Papier von Moderna inzwischen über 165 Prozent zulegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...