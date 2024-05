Um die m:access-notierte tokentus investment war es in den letzten Wochen ruhig geworden. Nun meldet das Blockchain-Beteiligungsunternehmen aus ein neues Investment. Man kaufe "für 150.000 USD Lava-Token im Rahmen der aktuellen Token-Ausgabe durch die Lava Foundation", so tokentus investment am Freitag. Lava Network sei ein modulares Netzwerk, das ...

