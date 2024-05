© Foto: Bastian Riccardi - Pixabay



Die US-Börsenaufsicht SEC hat am Donnerstag überraschend die Einführung von börsengehandelten Fonds (ETFs), die an den Ether-Preis gekoppelt sind, genehmigt. Die Entscheidung betrifft Anträge der großen Handelsplätze Nasdaq, CBOE und NYSE. Diese Genehmigung könnte noch in diesem Jahr zum Handelsstart dieser Produkte führen. Zu den Antragstellern gehören namhafte Akteure wie VanEck, ARK Investments/21Shares und BlackRock. Diese Entwicklung folgt der Genehmigung von Bitcoin-ETFs durch die SEC im Januar. Die Genehmigungen für die neuen ETFs knüpfen an den Erfolg von Bitcoin-ETFs an. Rob Marrocco von Cboe Global Markets kommentiert: "Die Bitcoin-ETFs haben bereits erhebliche Vorteile für den …