Die TUI-Aktie steht auch am Freitag unter Druck. Diese anhaltende (relative) Schwäche trotz erfreulicher Zahlen ist erstaunlich. Womöglich sind die Investoren angesichts des nach wie vor recht hohen Schuldenbergs und der damit einhergehenden Zinslast immer noch skeptisch. Doch beim Zins-Thema ist Licht am Horizont. Eine erste Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Juni wird nämlich immer wahrscheinlicher. "Was die Entscheidung bei der Juni-Sitzung betrifft, sind wir sehr transparent. ...

